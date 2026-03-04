我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許維恩（左）抗癌過程，王家梁等家人全程陪伴、給予支持和鼓勵。（圖／記者陳思誼攝）

許維恩今（4）日向外界宣布罹患乳癌，目前已經做完手術，身體恢復中並進行追蹤治療，經紀人向《NOWNEWS今日新聞》透露，許維恩當下獲知罹癌情緒一度崩潰，術後整個人瘦了一大圈、約3、4公斤，所幸老公王家梁、姊姊等家人全陪在身旁給予支持，讓她挺過人生關卡。《NOWNEWS今日新聞》向許維恩經紀人詢問罹癌細節，對方透露，許維恩去年健檢發現乳房有腫瘤，她第一時間情緒崩潰，但也當機立斷決定要切除兩邊的乳房，手術完成後，目測許維恩至少掉了3、4公斤，而檢查、手術、術後和休養，老公王家梁、大姊許路兒和二姊許菲菲等家人都一路陪伴，給予支持和鼓勵。此外，經紀人表示，許維恩術後恢復良好，沒有特別補身體，醫生告知只要持續觀察、追蹤就好，雖然現在危險性很低，但還是要持續做觀察。據了解，許維恩沒有乳癌家族病史，但檢查時發現腫瘤變化速度極快，即便只有單邊確診，但因為考量未來健康因素，許維恩選擇進行雙邊切除與重建。現年44歲的許維恩擁有混血背景，早年為婚紗模特兒，2003年透過王菲MV〈旋木〉正式出道，隨後涉足平面廣告拍攝及參加綜藝節目錄影，她於2009年轉戰電視劇，首部作品為華視偶像劇《敲敲愛上你》，飾演「COCO」一角，之後陸續推出個人EP《維恩的秘密花園》，並擴展至電影領域。許維恩的代表作包括電視劇《PMAM》、《原來1家人》與《我和我的四個男人》，電影則有《屍城》、票房破億的《角頭2：王者再起》等，MV演出有王力宏〈心中的日月〉、5566〈白色花漾〉等。許維恩以火辣、凍齡外型與多棲發展聞名，橫跨影視、音樂與代言，為大眾公認的女神級人物。