中東情勢動盪，亞洲主要天然氣來源國卡達，2日宣布停止液化天然氣及相關產品生產，也是我國進口最大來源，儲量只剩8天，也因此瓦斯概念股今（4）日逆勢抗跌，欣天然、欣高、山隆三檔個股攻上漲停板。伊朗針對美國、以色列襲擊展開報復，對波斯灣沿岸國家進行襲擊，卡達國有綜合能源公司卡達能源（Qatar Energy）的營運設施也遭攻擊，該公司2日宣布停止液化天然氣及相關產品生產。卡達是世界三大液化天然氣出口國之一，並控制未來10年全球液化天然氣供應量約1/4。卡達停止液化天然氣及相關產品生產也影響到台灣，從卡達進口的LNG約占1/3，對此，商總理事長許舒博今早強調，台灣天然氣備儲量就只有8天，若美以伊打延長賽，對台灣相當不利。中油先前向政院報告油氣調度因應方式，將以「提前調氣」、「亞洲調貨」與「市場補現貨」等3個管道因應，保證不斷氣。不過，日韓能否願意調氣或是歐洲天氣然短缺下，恐怕供貨無虞但價格會上漲。瓦斯價格有望調漲的情況下，帶動台股相關個股走強，欣天然、欣高、山隆三檔紛紛漲停，大台北瓦斯、新海瓦斯也一度亮燈漲停，新海瓦斯終場上漲逾4%，大台北瓦斯終場上漲逾3%，台塑化上漲逾2%。