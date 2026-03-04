美國聯合以色列對伊朗進行空襲，再度展現了美國總統川普（Donald Trump）的捉摸不定。不過半島電視台評論指出，川普向來以「不可預測性」自豪，但在伊朗的軍事行動中，他對戰事時程與目標一再更改說法，暴露出他無法達成自己最渴望的目標，即速戰速決、讓他能迅速宣布勝利的收場。
擊斃領袖後的僵局
儘管美國與以色列對伊朗進行空襲，擊斃了伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），但伊朗領導層仍拒絕立即重返談判桌。相反地，伊朗正透過不斷襲擊美國資產及平民區，並威脅打擊任何經過荷姆茲海峽的船隻，來測試海灣鄰國的意志。
伊朗要傳遞的訊息很明確：他們仍有反擊能力，且認為在任何停火談判展開前，德黑蘭認為必須先建立某種嚇阻力量。
避戰總統的長久戰困境
面對一個準備進行持久戰的伊朗政權，川普陷入了他兩任總統任期內通常會極力避免的劇本。這或許解釋了為何他的訊息如此不一致。
川普曾說戰爭幾天內就能結束，卻也給出過五週甚至更長的期限。他一方面將此戰描繪為爭取伊朗人民自由、支持反對派的聖戰；另一方面又明確表示，只要現政權成員願意遵守他的條件，他很樂意與其達成協議。
這些矛盾掩蓋了一個事實：川普並沒有耐心打一場長期戰爭。在其執政期間，川普樂於動用美國軍事實力打擊對手，甚至威脅盟友，但多半是在他能夠迅速、輕鬆取得勝利的情況下；若發現無法做到，他往往選擇退讓。
去年針對葉門胡賽武裝（Houthis，又譯青年運動）的行動就是明證。當川普意識到要完全瓦解其攻擊能力需耗時數月時，他便接受了一項協議：只要胡塞停止攻擊美國船隻即可，儘管該組織仍持續攻擊以色列。
伊朗：受創但未倒下
伊朗政府雖因多年制裁及今年1月導致數千人喪生的抗議活動而顯得虛弱，但單靠空襲，很難推翻一個在國內深耕數十年的政權。
川普目前傾向於「委內瑞拉模式」，將擊斃哈米尼比擬為美國今年一月綁架委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的綁架行動，並由其他更符合美國期待的體制人物接手。
但目前伊朗政府並無此意。他們認為，若在尚未建立嚇阻力之前就開始談判並達成協議，以色列與美國在可預見的未來將找到新的理由再次發動攻擊，等同將針對巴勒斯坦人所採取的「割草策略」延伸至伊朗，即不定期攻擊潛在威脅，以防其壯大。
伊朗這種擔憂並非空穴來風，川普本人在接受《Axios》採訪時曾直言： 「我可以打持久戰並接管一切，也可以在兩三天內結束它，然後告訴伊朗人：『如果你們開始重建核武或飛彈計畫，我們幾年後見。』」
勝利的定義由他決定
這種模糊性給了川普隨時轉向、甚至對戰爭採取「大迴轉」的自由。如果他認為代價太高，他隨時會將擊斃哈米尼及德黑蘭被毀的照片包裝成一場「勝利」並收手。
但是其後果對許多人而言將是災難性的：區域更為動盪，處於全球經濟核心的盟友資產與形象受損，而被許下諸多承諾的伊朗反對派，最終可能得到的卻寥寥無幾。
