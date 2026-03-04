我是廣告 請繼續往下閱讀

​民進黨立委王定宇被爆與名媛劉怡萱過從甚密，王定宇則強調他已於去年2月離婚，駁斥婚外情指控。對此，民進黨主席賴清德今（4）日在中常會上表示，所有從政黨員的言行，都該以更高標準來自我規範，以回應國人的期待。王定宇被爆，與愛爾麗集團創辦人常如山紅粉知己劉怡萱，同進同出且過夜，引發政壇討論；王強調，與太太在去年2月底，協議簽字解除婚姻關係，並沒有婚內發生不正當的事情。民進黨下午舉行中常會，賴清德意有所指地表示，民進黨作為執政黨，肩負國人託付重任，因此，「所有從政黨員的言行，都該以更高標準來自我規範，以回應國人對我們的期待」。賴清德雖然並未點名，但會中仍讓常委聯想是暗指王定宇，不過，王定宇今天赴日本去看經典賽，並未出席會議。另外，傳出賴清德可能開鍘王定宇的中常委資格，民進黨發言人韓瑩則強調，目前並無討論。