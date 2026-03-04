我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市今年初發生居服員為獨居婦人送餐，但無人應門未回報，事後才發現當事人已經死亡。里長認為，長照送餐不能只像Uber。衛福部長石崇良說，這起遺憾的事件，也要回頭檢討、要求地方政府未來在提供各項長照服務時，與長者的接觸點要把握住。根據《聯合報》報導，今年初發生居服員為獨居長者送餐，但對方無人應門，居服員也未回報，事後發現當事長者已經死亡。石崇良今（4）日出席「Google台灣20週年 AI領航智慧健康」記者會前接受媒體聯訪。他說，在長照居家服務中有送餐服務，但目的不是只有單純送餐，還要進行關懷及守門角色，也就是確認服務對象是否有其他需求。石崇良提到，若長者有需求，要幫助連結、督導員協助其他社會資源，包括長照服務等，並了解長者健康狀況。他說，這件遺憾的事情也讓衛福部回頭檢討，要求地方政府未來提供各項長照服務時，與長者的每個接觸點要把握。石崇良說，目前從內政部資料可看到，台灣少子化趨勢已經造成現在或未來有愈來愈多的孤老或獨老現象，這也是長照服務的另一個挑戰，而獨老計畫的第一個目標是希望進行地毯式訪視，先連絡上獨老長者並進行評估，再擬定後面的服務計畫，這是第一階段的目標。