2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）即將開打，肯德基表示，今（4）日買一送一，6顆原味蛋撻禮盒199元、7塊炸雞299元優惠代碼放送；頂呱呱表示，今薯條買一送一！「台味一金雞」249元；三商炸雞表示，6塊199元原味、辣味都有，經典賽吃炸雞速食優惠一次掌握。
肯德基：買一送一！6顆蛋撻199元、7塊炸雞299元優惠碼
肯德基表示，今3月4日炸翻星期三PK APP會員限定「買一送一」！上午10:30至晚上20:00限量開搶「買一送一」優惠券（限時3月4日至3月6日使用！數量有限），搶購肯德基優惠網址點此進：
◾️「上校雞塊買一送一」49元！4塊雞塊25元有找。
◾️「咔啦脆雞餐」99元！咔啦脆雞x2＋無糖茉莉綠茶(小)下殺57折、外送也適用。
◾️「咔啦脆雞 x 6」桶餐239元、下殺56折。
◾️外送限定，消費滿額399元免運費優惠。
肯德基表示，應援WBC棒球經典賽，即日起至3月9日兩大優惠：
◾️優惠代碼50484：「6顆原味蛋撻禮盒」特價199元（原價257元打77折）。
◾️優惠代碼50483：「7塊咔啦脆雞」特價299元（原價497元打6折）。
頂呱呱：買一送一！「台味一金雞」249元
頂呱呱表示，今3月4日週三會員日，全台門市開吃「地瓜薯條買一送一」特價69元（原價138元）。提醒大家，桃園機場、松山機場門市除外；免費加入會員就能手刀領取優惠券。
Team Taiwan應援優惠，即日起至3月10日，全台門市「台味一金雞」回歸，開吃「經典一斤雞＋地瓜薯條」特價249元（原價418元）；「辣味雞翅2入組」特價99元（原價118元）。
提醒大家，每日限量供應，售完為止；桃園機場／松山機場／南港LaLaport門市除外。
三商炸雞：6塊199元！買5送6、買10送10
三商炸雞表示，應援WBC熱潮，即日起至3月16日，加碼速食優惠：
◾️炸雞桶199元！內用外帶「6塊炸雞桶」特價199元（原價390元），2腿＋2排＋2翅，有原味／辣味、義式／脆皮可選。
◾️買5送6！外帶5塊避風塘炸雞「免費送6塊義式炸雞」特價333元（原價765元）。
◾️買10送10！外帶「20隻爆打檸檬胡椒桶」特價199元（原價480元）。
資料來源：肯德基、頂呱呱、三商炸雞
