▲楊謹華許久未現身，狀態依舊非常好。（圖／記者李欣容攝）

許維恩今（4）日驚吐罹患乳癌，並已經進行雙邊切除、重建手術，震驚演藝圈。楊謹華今日出席記者會時聽聞此事非常震驚，連問了2次「誰」，今年48歲的她也透露，從27幾歲開始就會定期健檢，還偷爆料老公去年被醫生說過胖，才開始游泳瘦身。楊謹華今出席醫美代言記者會，穿著黑色露背洋裝展現好身材，她坦言自己並不會追求容貌一定要回到少女時期，只要健康、自在就好，而聽聞許維恩罹患乳癌消息，她震驚連問2次，「什麼！誰？」接著被問到是否有定期健檢，楊謹華說自己27歲開始每年都有固定檢查，「畢竟現在的年紀跟狀態，希望可以維持每年都檢查，基本的都要做。」至於是什麼樣的契機這麼年輕開始健檢？楊謹華說，「可能是那時候拍戲，就想把自己身體顧好，覺得要多了解自己身體，那時候指數都超漂亮的。」因為長期外食，她每年都會做腸胃鏡檢查，自豪前幾年檢查時身體年齡還到28歲，不到40歲時做了MRI（磁振造影），被醫生說40歲以上再做就可以了。楊謹華也會拉著老公一起檢查，「我去也會約他，男生對健檢比較沒像女生來得敏感，需要身邊另一半提醒。」楊謹華笑說，之前的確有檢查出一些紅字，但已經忘記是什麼，「該回診的都有回診，我是一個乖寶寶。」有趣的是，楊謹華有時會PO老公照片，但老公明顯瘦很多，她才說，「之前他被醫生說有點過胖，希望他減重，誰知道一減過輕，現在又回到比較豐潤一點的狀態。」