受到中東地緣政治升溫的拖累，台北股市今（4）日重挫逾千點，開盤下跌94.9點、來到34228.75點，隨後跌點放大逾千點，最後一盤湧入賣壓，終場下跌1494.77點或4.35%，收在最低點32828.88點，創下史上第三大收盤跌點，並且跌破10日、月線，成交量再度站上兆元，來到1.03兆元。中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌0.98點、來到307.83點，終場下跌15.01點或4.86%，收在293.8點，同步跌破10日、月線，成交量為1684.8億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、陽明、燿華、台新新光金、旺宏；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、南亞科、華通、台達電。權值股全軍覆沒，權王台積電開低走低，以1895元開出，跌破1900元，隨後一路走低，最後一盤爆出9757張賣單，終場下跌70元或3.62%，收在最低價1865元，拖累大盤指數就有545點；台達電1295元開出，盤中最低一度來到1250元，終場下跌85元或6.34%，收在1255元，拖累大盤指數就有67；鴻海終場下跌12元或5.24%，收在217元，拖累大盤指數就有53點。先前人氣族群今日持續走低，PCB概念股引發跌停潮，達航科技、南電、尖點、欣興、德宏、台玻、台虹打到跌停板，凱崴、聯茂、毅嘉下跌逾9%，台燿、建榮、泰鼎-KY、台郡、富喬下跌逾8%，景碩、精成科、群翊、金像電、健鼎、臻鼎-KY、嘉聯益下跌逾7%。記憶體族群也難逃賣壓，力積電被打到跌停價61.4元，南亞科下跌逾8%，華邦電下跌逾7%，旺宏下跌逾6%；模組廠也同步走低，宜鼎下跌逾9%，十銓、廣穎下跌逾6%，品安、至上、宇瞻、凌航下跌逾5%。今日台股重挫逾千點，不少小資族以及散戶勇敢進場撿股，帶動零股交易氣氛熱絡，其中位居成交冠軍的是0050（元大台灣50）成交股數飆至4965萬股，終場下跌3.15元或4%，收在75.6元；第二名則為台積電，成交股數來到1461萬股。不過也是有族群逆勢走高，中東情勢動盪，亞洲主要天然氣來源國卡達，2日宣布停止液化天然氣及相關產品生產，也是我國進口最大來源，儲量只剩8天，也因此瓦斯概念股今日逆勢抗跌，欣天然、欣高、山隆三檔個股攻上漲停板，大台北瓦斯、新海瓦斯也一度亮燈漲停，新海瓦斯終場上漲逾4%，大台北瓦斯終場上漲逾3%，台塑化上漲逾2%。