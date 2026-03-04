星宇航空即將開航布拉格，日前發布重新改編的開航主題曲《布拉格廣場》MV，今日則釋出《布拉格廣場》MV花絮。影片中蔡依林提到，位在布拉格老城區的廣場其實是「沒有許願池的布拉格廣場，是當地最具代表性的景點之一，雖然沒有歌詞中的許願池，但此畫面早已成為歌迷心中的集體記憶。
JOLIN蔡依林為星宇航空布拉格航線重新改編，並親赴現場拍攝的《布拉格廣場-星宇航空布拉格開航主題曲》發布後引起廣大迴響，今星宇航空官方社群釋出MV花絮。蔡依林說，希望可以透過全新改編馬上將歌迷帶進，如明信片的布拉格的城市風景中，睽違多年再度讓這首歌復活，緣分真的很奇妙。
蔡依林也提到，導演在MV中特別安排了騎士角色，象徵與歌迷的共同成長。騎士和馬的畫面於卡奇納城堡（Kačina）取景，卡奇納城堡是一座新古典主義風格建築，擁有典雅外觀與大片草地，相信未來將成為歌迷朝聖景點。
拍攝過程中也發生有趣的小插曲，馬匹拍攝時突然轉身狂奔、愈跑愈遠，JOLIN笑說：「他要下班了，是一台飆馬。」幸好最後人馬均安，沒有受到任何傷害。從花絮中可以看出這次的拍攝如同JOLIN創作當下心境，像是在玩，十分放鬆自在，就算在人潮眾多的廣場拍攝也展現出十足專業，一點都不尷尬。看到阿富汗犬時甚至自嘲：「他比我還漂亮，因為頭髮飄逸，朋友們都說我很像阿富汗犬。」
花絮畫面中，JOLIN 乘坐伏爾塔瓦河遊船，鏡頭帶到著名的查理大橋、經過具當地特色的市區電車，並在老城廣場中央恣意跳舞旋轉。
在廣場拍攝時，JOLIN 也說到這是 「沒有許願池的布拉格廣場」，大家熟悉的「布拉格廣場」，其實是位於老城區的老城廣場，為布拉格最具代表性的景點之一，雖然沒有歌詞中的許願池，但此畫面早已成為歌迷心中的集體記憶。廣場周邊匯集多座指標性建築，包括整點報時的布拉格天文鐘，以及外觀醒目的提恩教堂，濃厚的歷史氛圍吸引大量觀光人潮。
