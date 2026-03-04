我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國綜合股價指數KOSPI今（4）日收盤報5093.54點，單日跌幅高達12.06％，創下韓國史上最大跌幅紀錄，韓國創業板指數KOSDAQ也大跌14％，同樣刷新跌幅紀錄，韓股迎來黑色星期三，韓國政府表示，正在密切關注股市，如有需要將啟動100兆韓元的穩定市場計劃。根據《韓聯社》報導，韓股之前單日最大跌幅紀錄是出現在2001年9月12日，即美國遭遇911攻擊後導致，當時一天蒸發了12.02％，如今時隔近25年，再度刷新跌幅紀錄依舊與美國有關，這次是受到美伊戰爭衝擊。韓國金融服務委員會主席李億遠表示，監管部門將嚴密監控在市場高度波動期間可能出現的干擾行為，並對違規行為予以嚴厲處罰。專家呼籲，韓國政府具備透過政策手段進行干預的能力，市場參與者應對經濟和金融市場保持基本信心，作出理性判斷，而非陷入過度恐慌。晨星公司亞洲股票研究總監Lorraine Tan表示，「KOSPI的下跌很大程度上可歸因於韓國市場個股集中度過高的問題」，韓股過分依賴三星電子和SK海力士，韓國先前是全球股市表現最強勁的市場之一，但是如今在避險情緒升溫下，外資獲利了結退出，加劇了韓股暴跌，也顯示市場對AI資料中心部署腳步恐將放緩日益感到擔憂。