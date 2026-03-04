我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨北市議員初選民調3月登場！中正萬華區競爭激烈，由媒體轉戰政壇的馬郁雯勤跑基層，堅持不錄音自己拿麥克風，更連發大咖重磅推薦影片，力拼選民支持。中正萬華綠營新人，包括前媒體人馬郁雯、正國會的張銘祐、湧言會的康家瑋，另有劉耀仁、洪婉臻2席現任，電話初選民調3月9號開跑，形成5搶4局面。由媒體轉戰政壇的馬郁雯勤跑基層，今（4）日在臉書發文表示，她一大早就在路口繼續跟大家請託，「下著雨，但我仍堅持自己拿麥克風跟大家請託！因為下禮拜就要初選了！」馬郁雯也在臉書連發包含前立委段宜康、民進黨立委吳思瑤、民進黨台北市議員許淑華、簡舒培等大咖的推薦影片。段宜康更是在影片中表示，對選民來說 大家想要看到的，不只是政黨的候選人 更重要的是能夠代表市民、選民的候選人，替大家爭取福利、監督市政府，推動老社區趕快翻身。段宜康示警，過去大家都說他穩上的時候，他卻落選了，因此不能因為看到馬郁雯現場有這麼多支持者就鬆懈，「千萬不要讓她（馬郁雯）有意外」。