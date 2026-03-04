我是廣告 請繼續往下閱讀

FT臺灣永續高息（00961）達14.6%居前，半年配的國泰台灣領袖50（00922）為13.5%，季配的群益台灣精選高息（00919）為13.3%，大華優利高填息30（00918）亦有10.9%；另主動統一台股增長（00981A）8.8%、群益科技高息成長（00946）7.1%、野村台灣新科技50（00935）6.6%、凱基優選高股息30（00915）6.5%、富邦特選高股息30（00900）6.4%、野村趨勢動能高息（00944）4.4%。

▲台股高息ETF前十大配息表現。（圖╱法人提供）

美伊衝突升溫引爆避險賣壓，台股今（4）日上演史上第三大跌點，加權指數終場收32828.88點，重挫1494.77點、跌幅4.35%，成交值放大至1兆326億元；法人指出，恐慌急殺雖讓盤面重挫，卻也把具「穩定現金流、相對抗震」特質的高股息ETF打到更具吸引力的價位，成為投資人「彎腰撿鑽石」的配息布局標的。國際利空來自地緣政治風險急速升溫。美國總統川普針對伊朗問題強硬表態「不惜一切代價」，市場憂心戰事恐演變為長期區域衝突，進而衝擊全球能源供應與經濟復甦，美股率先重挫，道瓊盤中一度大跌逾1200點，科技股與半導體股成為重災區，恐慌情緒迅速蔓延至亞洲。台股今日開盤即湧現沉重賣壓，盤中一度狂瀉逾千點，接連跌破34000點與33000點關卡，最低觸及32950點，低檔震盪後賣壓仍未見收斂。盤面上，權值與AI概念股同步下殺，成為拖累指數的主因。代表中小型股的櫃買指數同樣重挫，終場收293.80點，下跌15.01點、跌幅4.86%，顯示恐慌性拋售全面出籠。在「風險趨避」主導的行情下，市場資金開始轉向防禦型配置。理財專家表示，震盪期間與其追逐短線題材，不如把現金流納入投資報酬的一部分，高股息ETF因成分股多配置金融、航運等現金流相對穩定族群，通常較能承受波動，若採分批進場與定期定額，更能降低單點進場風險。依CMoney統計，以年化配息率觀察，月配的FT臺灣永續高息（00961）基金經理人江明鴻指出，本波重挫主要是地緣政治推升避險情緒所致，後續盤勢關鍵在於美伊衝突是否擴大、油價走勢對通膨與利率預期的影響，以及美股科技股是否止穩。江明鴻認為，就台股而言，需同步觀察外資期現貨動向、成交量是否由恐慌巨量轉為量縮止跌，以及融資水位變化。若利空鈍化、波動收斂，具