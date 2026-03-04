我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈玉琳（如圖）抗癌期間不能下床、不能動，形同癱瘓想過「面對死亡。」（圖／記者朱永強攝影）

沈玉琳大號在尿布上形同癱瘓！交代芽芽後事

芽芽不離不棄沈玉琳！下半場人生陪家人朋友

▲沈玉琳（右）與芽芽（左）相互扶持照顧，堅毅情感打動眾人。（圖／翻攝自沈玉琳臉書）

《黑白威廉Fighting》11組人馬助陣 創新再創新

沈玉琳回歸！58歲藝人沈玉琳今（4）日於《黑白威廉Fighting》開播記者會復工，揮別血癌纏身，他分享自去年7月入院以來，身體狀況、心境變化及老婆芽芽狀態，沈玉琳透露住院期間，不能下床、不能動，形同癱瘓，包尿布都大號在上面，原有的尊嚴都拋諸腦後，談起芽芽，他心疼、愧疚又充滿感激，「女兒說，媽媽每天晚上都在哭，而我也跟芽芽說，我活不了幾天了，我的保險有多少、權狀、房子有多少，在哪裡，夠妳活兩輩子了⋯⋯」語氣感慨。沈玉琳透露治療血癌住院期間，不能下床、不能動，洗澡、上廁所都需有人協助，形容癱瘓地躺在病床上，人生來到下半場，他開始學習面對生與死課題，「那時候都拋掉所有尊嚴，我一直忍到第4天，包尿布大號在上面，大出來了，我充滿愧疚，跟護理師說『對不起我大便了』，第一次難得我做什麼事都在床上，躺著耍廢，好像也蠻不錯⋯⋯。」被問及芽芽的狀態，沈玉琳內心充滿感激，「我老婆就是長不大的小孩，女兒說，媽媽每天半夜都在哭，那怎麼辦呢？女兒才小學五年級，不知道家裡財產的狀況」，後來沈玉琳向芽芽說明，自己看得很開、活不了幾天，「我的保險有多少，房子權狀在哪裡，夠妳活兩輩子了」，打趣形容芽芽這才笑出來，用幽默語氣講述沉重話題，讓人感嘆。沈玉琳告白芽芽，無論從結婚以來，如今抗癌成功，女方不離不棄在身邊，他最感謝於此，回想起去年7月發病時，女兒剛好放暑假，芽芽要顧自己又要顧女兒，蠟燭兩頭燒、身心俱疲，好在終於康復，沈玉琳認知到最重要的依然是妻小，除了原本手上的節目，之後不會再增加工作量，想要把下半場人生，多話時間陪伴家人、朋友，感觸良多。公視台語台持續打造創新綜藝版圖，《黑白威廉Fighting》不只是一檔外景節目，更是一場深入台灣各地鄉鎮的人情探索。由沈玉琳領軍主持團隊，搭乘全透視移動攝影棚走遍全台，透過零死角鏡頭記錄沿途風景與突發互動，每一站挖掘屬於地方與來賓的真實故事。首集話題十足，邀請啦啦隊女神李雅英、夏語心與阿喜，一同走訪黃鐙輝的家鄉雲林虎尾，挑戰他兒時常玩的遊戲「灌杜伯仔」，笑料百出。節目結合地方特色與民俗文化，為各鄉鎮打造專屬趣味競賽，從溫馨訪談到熱血對決，讓藝人與在地鄉親組隊挑戰，玩出笑聲與情感，後續邀請蘇晏霈、郭子乾、丁寧、林柏妤、孫淑媚、梁赫群、小禎及林襄輪番助陣，每一集都因不同家鄉背景碰撞出全新火花。《黑白威廉Fighting》於3月7日起，每週六晚間8點在公視台語台首播，晚間10點於DAYDAY台語台YouTube頻道上架，邀請觀眾一同看見台灣。