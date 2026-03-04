我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市萬華區發生一起震驚社會的兇殘命案。70歲男子陳進財因積欠債務與78歲、全盲的顏姓二房東長期發生糾紛，2024年6月間竟持刀狂砍對方近300刀，導致死者臉部幾乎被剁爛、陳屍屋內。一審由台北地院國民法官判處有期徒刑19年，全案上訴後，高等法院今（4）日再度開庭審理，被害人家屬當庭悲痛控訴，形容父親「被砍成一團肉泥」，請求法院改判無期徒刑，全案言詞辯論終結，訂於3月25日上午宣判。檢方起訴指出，現年70歲的陳男向當時78歲、失明的顏姓二房東分租台北市萬華區民和街的房屋。陳男平時嗜賭，經常向顏男借錢，雙方也因此屢次因債務問題發生口角衝突。案發於2024年6月9日上午7時許，陳男因不滿遭催討債務，竟持3把刀攻擊行動不便且全盲的顏男。法醫相驗結果顯示，死者全身刀傷高達297處，最終因大量出血導致出血性休克身亡。檢警循線將陳男逮捕，並依殺人罪提起公訴。一審台北地院國民法官審理後，認為陳男雖然犯案手段極為殘忍，但符合自首減刑要件，因此依法減刑，判處有期徒刑19年。案件上訴後，高等法院今再度開庭審理，由於檢辯雙方僅就量刑部分提出上訴，法官今日傳喚被害人家屬到庭表達意見。死者兒子當庭悲痛表示，父親遭砍殺後倒在磨石子地板上，「我看現場照片時，根本分不清哪邊是我爸？哪邊是地板？」形容現場慘況難以承受。死者女兒則痛批陳男滿口謊言、自私自利，且欺善怕惡，兄妹兩人皆請求法院改判無期徒刑。然而庭訊過程中，陳男面對家屬陳述時低頭搓揉雙腳，甚至一度閉上眼睛，被家屬指控態度冷漠。檢察官也當庭指出，陳男雖然在案發後自首，但實際上是迫於情勢，且犯案後還曾外出賭博，顯示並非真心悔悟，因此建請法院從重量刑，改判無期徒刑。法官最後詢問陳男是否有意見時，他僅表示希望向家屬道歉，但家屬全程未與其對視。陳男最後無奈表示：「他們都不理我。」全案言詞辯論終結，高等法院將於3月25日上午宣判。