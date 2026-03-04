我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許維恩（如圖）罹患乳癌，事後因腫瘤變化速度太快，火速切除雙乳。（圖／廠商提供）

許維恩罹患乳癌！沈玉琳痛揭化療2代價

▲沈玉琳（如圖）分享抗癌歷程，期間掉髮、喉嚨受損，苦不堪言。（圖／記者朱永強攝影）

44歲藝人許維恩罹患乳癌，證實切除雙乳、移去腫瘤，病況外界關切，先前合作主持《哈囉你有事嗎？》、對抗血癌成功的58歲沈玉琳今（4）日出席公視台語台《黑白威廉Fighting》開播記者會，提及此事語帶不捨，透露化療過程難受，副作用因人而異，期間自己掉頭髮及喉嚨黏膜受損，希望許維恩一切都好：「2個月前就知道這件事，她治療很成功，而且現在台灣醫療很好，（癌症）2期以內治療幾乎是百分之百治癒，也祝福她早日恢復健康，完全沒問題。」沈玉琳提到許維恩，面露心疼地說，自己在2個月前就知道這件事，「她治療很成功，而且現在台灣醫療很好，癌症2期以內治療，幾乎是百分之百治癒，也祝福她早日恢復健康，完全沒問題」，私下也有頻繁關心許維恩，喊話外界注重健康，千萬別疏忽。沈玉琳也分享，罹患血癌經歷一連串治療，期間掉頭髮及喉嚨黏膜受損，經歷之事並非常人能想像，腦海想過一走了之，有感而發地說，「今天感觸很大，加護病房住9天，不能下床、不能動，已經拋掉所有尊嚴，大號在尿布上，忍到第四天，大出來了。」反觀許維恩，去年9、10月健康檢查發現乳房有腫瘤，後續轉診至林口長庚接受精密檢查，經穿刺後，醫師初步告知為「惡性0期乳癌」，其中一側為惡性1期腫瘤，另一側則有3顆良性腫瘤，為避免日後惡化風險，她進行雙邊乳房切除手術，目前狀況穩定。