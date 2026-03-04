我是廣告 請繼續往下閱讀

港媒報導，內政部長劉世芳外甥顏文群在中國3家企業任高管、領高薪，劉世芳還收顏文群提供的政治獻金。對此，總統暨民進黨主席賴清德今（4）日強調，中國對台灣人民沒有任何的管轄權，中國宣稱要查處劉部長一事，是單方面刻意操弄的認知作戰，其目的在於恐嚇台灣人民、製造寒蟬效應。港媒「大公報」日前報導，劉世芳的親屬在中國投資謀利且為她提供政治獻金；中國國務院台灣事務辦公室則稱，正依法依規查處相關問題。民進黨下午舉行中常會，據轉述，賴清德於會中表示，中國對劉世芳的抹黑與打壓，在此，要強調，中國對台灣人民沒有任何的管轄權，「任何形式的跨國鎮壓行為，對台灣而言，均屬無效」。賴清德提到，很清楚，中國宣稱要查處劉部長一事，是單方面刻意操弄的認知作戰，其目的在於恐嚇台灣人民、製造寒蟬效應，進而干預台灣的民主治理。賴清德強調，台灣人民若遭受中國跨國鎮壓的迫害，政府必定會全力保護；而任何配合中國對台灣人民進行跨境鎮壓的國內協力者，均應受到法律制裁。