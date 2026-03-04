我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳男頭猛撞機車多下，遭到警方當場管束並強制送醫。（圖／警方提供）

新北市泰山區明志路三段今（4日）上午一名47歲的吳姓騎士，因騎機車未戴安全帽，遭到眼尖的巡邏員警發現攔下並開單。怎料，吳男於員警開單時突情緒失控，不斷用頭猛撞機車。員警見狀後請求支援警力到場協助，為避免吳男受傷，將其管束並強制送醫。事後，有路過民眾將事發畫面上傳至社群網站Threads上，瞬間引發討論。據了解，這起事件發生在今（4日）上午7時14分許，林口分局明志所員警當時正在執行巡邏勤務，於泰山區明志路三段470號前發現吳男騎機車未戴安全帽，故上前攔查。怎料，在員警開單過程中，吳男突情緒失控，用頭猛撞機車坐墊3下，員警見狀後警告：「不要這樣，我要管束你！」吳男則稱「妳管束沒關係啊！」經支援警力到場後，隨即將吳男管束並強制送醫至署立台北醫院。有目擊民眾也將畫面拍下上傳至Threads上，不少網友留言，「早上出門看到直接清醒，一開始看到這個男的在撞前面儀表板，後來他就開始抓著車廂撞」、「撞了幾下以為警察會攔他，結果警察根本不鳥他」、「原來是去撞頭，以為車廂蓋不起來」。