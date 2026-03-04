我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年泰國住宅市場明顯轉冷，買氣不若以往熱絡，全年成交量與成交金額同步下滑。不過，在本地需求轉弱之際，外國買家持續進場購置公寓，成為支撐市場的重要力量，也讓整體跌勢不至於失速擴大。根據泰國房地產資訊中心（REIC）公布的最新數據，2025年全國共完成316,214宗住宅產權轉讓交易，較2024年減少9.1%；總成交金額亦下滑11.8%，降至8,649.13億泰銖，反映整體市場氛圍趨於審慎。值得注意的是，第四季在政府短期刺激政策帶動下，市場出現回穩跡象。當局下調登記費用並放寬房貸成數（LTV）限制，為年底交易量提供一定支撐，避免全年數據進一步惡化。外籍買家方面，2025年第四季共購入3,888戶公寓，全年總計14,899戶，年增2.2%。然而，外籍交易總額卻年減10.7%，降至609.21億泰銖，顯示外國買家傾向選擇價格較為親民的產品，市場重心逐漸向中價位物件靠攏。中國買家仍是最大外籍客群，全年完成4,940宗交易，占外籍買家總量約33%，但交易量與金額均較前一年下滑。2025年前四個月購屋量前十名國家依序為：中國（1,728筆）、緬甸（566筆）、俄羅斯（365筆）、台灣（225筆）、法國（205筆）、美國（185筆）、英國（175筆）、德國（144筆）、新加坡（103筆）與澳洲（76筆）。若以交易金額計算，則由中國（70.97億泰銖）居首，其後為緬甸（18.5億）、俄羅斯（12.46億）與台灣（10.45億），顯示亞洲買家仍為主力。從區域分布來看，交易高度集中於曼谷與春武里，兩地合計占比超過八成。REIC指出，俄羅斯與台灣買家影響力逐漸提升，市場結構正在轉變。展望2026年，官方預期整體市場將維持「持平整理」格局，成交量大致與2025年相近，短期內難見明顯成長動能。