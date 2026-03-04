我是廣告 請繼續往下閱讀

▲彰化縣和美鎮太平路發生多起狗群追咬民眾事件。（圖／翻攝畫面）

▲彰化縣和美鎮太平路發生多起，狗群追咬民眾事件。（圖／翻攝議員賴清美臉書）

彰化縣和美鎮太平路驚傳多起狗群傷人事件！因原飼主住院、家屬管理疏忽，導致家中14隻犬隻成群遊蕩，自農曆春節起已接連發生至少10起追咬路人事件，受害者不僅在大街上受驚摔車，甚至有人躲進民宅仍被追進院內咬傷大腿，地方人心惶惶。目前彰化縣動防所已緊急介入，除了對飼主開罰外，已聯手捕捉並安置9隻犬隻，但仍有5隻流落在外，相關單位預計於下午再次前往誘捕，希望能盡快解除地方上的安全威脅。彰化縣議員賴清美，在臉書公開監視器畫面，揭露從農曆春節至今，彰化縣和美鎮太平路，已發生至少10起流浪狗追趕民眾的恐怖事件。根據畫面顯示，2月24日晚間一名女子步行經過該處時，突遭狗群瘋狂追咬，女子雖急忙躲進民宅圍牆內避難，凶猛的犬隻竟緊追不捨，一路追進院子咬傷其大腿，此外，即便是大白天，犬隻威脅依然存在，有女子騎單車時為了自保特地緊貼圍牆行駛，試圖閃避，卻仍遭惡犬衝出狂追。這股「犬患」風暴持續延燒至3月2日晚間，一名婦人騎乘腳踏車行經該路段時，再次成為攻擊目標，最終在狗群追咬下受驚摔車受傷。據了解，這群「猛犬大軍」為當地一對老夫妻飼養，但因老婦人住院後，家屬無力照顧才將這14隻犬隻放出，怎料卻造成狗群遊蕩傷人事件。彰化縣動防所獲報後多次查訪，確認該戶僅12隻母犬結紮，尚有3隻公犬未處理，目前已強制要求家屬限期完成寵物登記與結紮。針對後續處置，動防所與清潔隊已聯手捕捉10隻犬隻進行栓綁或收容，剩餘5隻，今天下午將再前往捕捉。動防所強調，飼主疏縱行為已違反《動保法》，將開罰3000元至15000元罰鍰並可連續處罰；若認定有棄養事實，每隻犬隻將面臨30000元重罰。動防所將持續督導家屬負起責任，全力維護居民安全。