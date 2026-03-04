我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許維恩38婦女節前向外界宣布罹患乳癌，已經在去年做完手術的她，身體恢復狀況良好，持續追蹤即可。（圖／許維恩臉書）

44歲女神許維恩在38婦女節前、今（4）日向外界透露罹患乳癌，已經在去年做完手術的她，身體恢復良好，未來進行追蹤即可。經紀人說，王家梁在老婆做完手術後送上鮮花和卡片，無法動彈的許維恩請老公代唸卡片內容，王家梁卻害羞拒絕，令人莞爾。許維恩的乳房切除加上重建屬於大手術，耗時11小時，王家梁始終守在手術室外，手術結束後，許維恩被推回病房，立刻看到王家梁準備的花束和卡片，讓她非常感動。有趣的是，許維恩請老公唸卡片內容，怎料，王家梁要她拿卡片自己看，術後的許維恩雙手無法活動，無奈地說：「我手不能動，你唸給我聽。」王家梁居然害羞地說：「不要啦！妳自己看。」據了解，許維恩對罹癌一事很低調，只有老公、姊姊知情，連父母都是手術完成、身體恢復後才知悉，而她是透過健檢發現腫瘤，做完穿刺後發現是0期，沒想到，術後才確定一側乳房已經是惡性1期，另一側為0期，由於腫瘤變化速度快，因此果斷決定切除雙乳並重建。現年44歲的許維恩擁有混血背景，早年為婚紗模特兒，2003年透過王菲MV〈旋木〉正式出道，隨後涉足平面廣告拍攝及參加綜藝節目錄影，她於2009年轉戰電視劇，首部作品為華視偶像劇《敲敲愛上你》，飾演「COCO」一角，之後陸續推出個人EP《維恩的秘密花園》，並擴展至電影領域。許維恩的代表作包括電視劇《PMAM》、《原來1家人》與《我和我的四個男人》，電影則有《屍城》、票房破億的《角頭2：王者再起》等，MV演出有王力宏〈心中的日月〉、5566〈白色花漾〉等。許維恩以火辣、凍齡外型與多棲發展聞名，橫跨影視、音樂與代言，為大眾公認的女神級人物。