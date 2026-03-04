我是廣告 請繼續往下閱讀

▲商店核心展示區全面主打「大谷經濟學」，專屬應援毛巾與迷你棒球帽等特製周邊，完美收割朝聖觀光客的荷包。(圖／特派記者路皓惟攝)

▲穿著日本武士隊制服的熊熊玩偶成為店內搶手貨，精準切入女性與親子市場。(圖／特派記者路皓惟攝)

▲WBC官方商店現場人潮擠爆，排隊動線層層包圍，球迷手提滿滿戰利品準備結帳，買氣火燙更勝百貨周年慶，場外商機同樣沸騰。(圖／特派記者路皓惟攝)

2026世界棒球經典賽(WBC)C組預賽率先於3月5日在東京巨蛋開打，但真正的金礦或許不在球場內，而在場外那座巨大的白色帳篷裡。本報特派記者實際走訪WBC官方周邊商品部，發現這裡的排隊人龍從未斷過，宛如大型主題樂園的紀念品店。除了死忠球迷必買的昂貴球衣，大會的商品企劃更是處處充滿消費心理學的巧思，成功將體育賽事轉化為驚人的粉絲經濟，徹底揭開這套超猛周邊的IP變現學。走進商店，最顯眼的核心展示區絕對是大谷翔平。有別於一般球員商品僅有背號球衣，大谷的周邊自成一格。大會特地製作了印有巨大漢字「大谷」的應援毛巾，以及繡著「OHTANI 16」的專屬迷你棒球帽鑰匙圈。這不僅是賣商品，更是賣「神級IP（智慧財產，Intellectual Property）」。許多非死忠球迷的觀光客進場，或許不懂棒球規則，但絕對認識大谷翔平，這些專屬商品完美收割這波朝聖買氣。傳統的運動周邊多以男性視角出發，但在這裡，一整排穿著「Samurai Japan」(日本武士隊)制服的泰迪熊玩偶成為搶手貨。這項商品精準切入了女性球迷與親子市場，許多陪同男友或先生逛店的女性消費者，即使不買球衣，也會忍不住順手抓一隻小熊結帳，成功拓寬了消費客群。如果說定價破萬日圓的球衣是主菜，那琳瑯滿目的小物件就是讓人無法抗拒的甜點。店內設有大面積的櫃位，掛滿了WBC官方Logo的磁鐵、壓克力鑰匙圈、迷你紀念帽等百元至千元日圓不等的小物。這些商品單價低、體積小，極度適合當作旅遊伴手禮。它們通常被安排在動線的中後段，利用消費者「排隊都排這麼久了不多買一點很可惜」的補償心理，大幅提升客單價。WBC東京巨蛋的周邊商品部，展現職業運動背後的極致商業操作手法，透過精準的分眾行銷，用神主牌大谷翔平吸客、用萌系小熊擴大受眾、用低價小物促成衝動購物，成功讓所有走進這座帳篷的消費者，都心甘情願地掏出錢包，為這場棒球盛宴買單。