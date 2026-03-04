我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列2月28日聯合對伊朗發動空襲，伊朗也對中東多國美軍設施報復反擊。軍政人士擔憂，美方優先補足中東戰區消耗，以及各國爭相補貨的壓力下，賴清德政府推動「台灣之盾」重大軍購案，交貨進度恐面臨嚴峻的排擠挑戰。根據《自由時報》報導，愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 MSE）目前的全球年產能僅約 600 至 650 枚，我國也正規劃向美增購一個營規模的PAC-3 MSE，但在烏克蘭與中東戰場的高強度消耗下，即便美方已擴大生產線，仍難以支應全球激增的需求。官員憂心表示，當前中東戰事直接威脅美軍與產油重要盟邦的安全，武器需求具備高度迫切性，美方在軍售資源分配上具備「戰略優先順序」，對於正處於採購規劃階段的台灣增購「PAC-3 MSE飛彈營」案，無疑是個變數。愛國者防空飛彈系統在1991年波斯灣戰爭中經過實戰驗證，國防部自2007年起持續將愛國者二型飛彈規格提升至愛國者三型飛彈。面對中國軍事威脅日益增加，2021年3月軍方證實用對美軍購結餘款增購一批愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 Missile Segment Enhancement，MSE），愛三增程型換裝新脈衝發動機後，射程更遠，能夠攔截射程600公里的地對地彈道飛彈。淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑表示，這凸顯我國為何要生產天弓飛彈，這就可以降低對美國愛國者飛彈的依賴，另外IBCS「整合防空與飛彈防禦作戰指揮系統」也具有重要性，若天弓飛彈能整合到IBCS中，由美方提供數據就能讓天弓系列飛彈發揮類似愛國者飛彈的效果，這或許是中東戰火延燒下，台灣必須有的備案。