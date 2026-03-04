我是廣告 請繼續往下閱讀

台北101點燈幫中華隊加油！台灣尚勇、一路開轟

▲本屆中華隊前往日本參與2026世界棒球經典賽在國門前的大合照。（圖／記者林柏年攝影）

台北101經典賽點燈時間一覽

2026年世界棒球經典賽（WBC）明（5）日上午11點正式開打！C組預賽開幕戰由中華隊對上澳洲，雙方將在東京巨蛋一決高下。對此，台北101也宣布自今（4）日起連續5天點燈應援，每晚6點至午夜12點為中華隊送上最強加油能量。台北101官方表示，為響應WBC賽事，將於3月4日至3月8日進行點燈打字應援，邀請全民一同為中華隊集氣。本次更特別將點燈時間延長至午夜12點，陪伴球迷熱血應援到最後一刻。今（4）日首日點燈內容為：「」，氣勢十足，也為隔日首戰提前暖身。後續幾天的點燈文字將視戰況調整，增添更多即時應援元素。尤其當中華隊對決日、韓強敵時，外界也期待台北101將端出更具話題性的加油詞句，讓球員感受到全台球迷的滿滿應援能量。3/4（三）18:00－24:003/5（四）18:00－24:003/6（五）18:00－24:003/7（六）22:00－24:003/8（日）18:00－24:00隨著經典賽戰火點燃，台北101連續5天點燈應援，也成為另類焦點。無論身在球場或守在電視機前，101點燈應援也象徵著全台一條心，力挺中華隊拚戰到底。