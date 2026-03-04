我是廣告 請繼續往下閱讀

慧洋海運今（4）日公告2月合併營收12.71億元，每股稅前盈餘賺0.31元；因南、北美洲穀物出貨需求強勁讓淡季不淡，今年預有8艘新船加入營運團隊。另，近期美伊戰火升溫，雖散裝船受影響較小，但慧洋仍將積極與租家協調溝通，避免前往。慧洋今公告自結獲利，中國農曆春節放假放緩運輸需求，但美洲穀物出口仍維持熱絡，推升營業淨利3.18億元，營業利益率由上月18%回升至25%，稅前淨利則為2.30億元，自結每股稅前盈餘為0.31元；累計前2月合併營收為新台幣26.17億元，營業淨利5.54億元，稅前盈餘3.02億元，自結每股稅前盈餘0.41元。慧洋表示，自1月份以來南、北美洲穀物出貨需求強勁，船舶供給吃緊，帶動2月傳統淡季散裝運價指數向上攀升，挹注慧洋營運繳出亮眼表現；未來3月份南美洲穀物收成旺季，可望延續散裝運輸需求。在船隊佈局方面，2026年預計將有8艘新船加入營運團隊，皆為最新型節能船舶，增加在船隊調度與合約議價空間；今年亦將維持去年處分船舶力道，提升船隊整體營運效率，並充實現金流以強化財務結構。針對近期美伊戰火升溫，相關區域保費已大幅提升，雖紅海、波斯灣一帶主要為貨櫃船及油輪通行為主，散裝船受影響較小，慧洋仍將積極與租家協調溝通，避免前往。至於美中後續貿易關係、全球政經局勢以及區域衝突的變化，慧洋將持續審慎觀察。