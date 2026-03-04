我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨中常會今正式提名國民黨雲林、花蓮、金門縣長人選，不過金門縣前縣長楊鎮浯今表態「今年絕不會缺席」、花蓮縣議長張峻也說下周宣布參選縣長，泛藍面臨分裂。對此，被提名選金門的藍委陳玉珍說，相信楊鎮浯會做出最有智慧的決定，這場選舉她最大的對手是自己；被提名選花蓮的吉安鄉長游淑貞則說，相信鄉親的睿智，國民黨還是要努力保住花蓮藍天。國民黨中常會今正式拍定，提名立委張嘉郡參選雲林縣長、吉安鄉長游淑貞參選雲林縣長、立委陳玉珍參選金門縣長。張嘉郡發表感言稱，很榮幸被提名，為她心愛的雲林接下使命，這是她最榮幸跟幸福的事情，雲林縣這幾年在縣長張麗善努力下種下希望的種子，翻轉的邊緣，希望打造全台最大的產業基地，讓青年返鄉，找到高薪工作。游淑貞則說，她沒有複雜的家族跟派系背景，但是有20年的努力，24小時不停歇，因此花蓮稱她為鐵人鄉長，花蓮這幾年面臨的瓶頸，她要讓蘇花安、陸網能夠更加通暢。陳玉珍表示，她從政24年，從28歲到現在一步一腳印，金門是繞在她心裡的名字，從議員到立委，都希望金門被台澎金馬看見，瞭解金門人的處境、未來根希望，從政以來一直把鄉親大小事放在心裡，服務基本上是24小時，一年坐200多趟飛機不以為苦，這次很榮幸獲得徵召，代表參選縣長。陳玉珍說，金門位於兩岸的節點，是台灣跟大陸之間很重要的地方，希望兩岸和平金門先行；針對金門許多地方事務，從智慧治理、醫療長照大力改進，她會用在立法院的戰鬥力，轉化為在金門縣府強大的執行力。不過就在提名前，金門前縣長楊鎮浯在臉書發表長文，表示自己今年絕對不會缺席，更批陳玉珍身為地方黨部主委，在初選時程和相關地區黨務委員刻意更換的操作下，明顯具有黨內程序刻意主導性，導致協調破局，他說「尊重黨對金門現況的理解，但他更期待成為鄉親的選擇。陳玉珍回應，楊鎮浯一路以來擔任金門立委、縣長受到國民黨栽培，相信會做出最有智慧的決定，這場選舉她最大的對手是自己，必須要更謙虛努力，思考金門政策怎麼執行，為金門創造未來。另外花蓮縣議長張駿今也表示，下星期將正式宣布參選，代表花蓮縣將有游淑貞、張峻和無黨籍魏嘉賢3腳督。游淑貞則回應，她相信鄉親的睿智，跟民主意識的團結，國民黨還是要努力，保住花蓮藍天。