台版「Panchi」爆紅！美濃孤單幼猴抱小布偶、毛毯 保育員暫當媽

▲高雄美濃2月28日發現一隻未滿1個月的小獼猴，經農業局轉送壽山動物園收容中心照護。（圖／壽山動物園提供）

▲幼猴無外傷，研判為遭遺棄或走失，保育員每日餵奶並設置保暖燈，同時提供布偶與毛毯增加安全感。（圖／壽山動物園提供）

野外見落單幼猴遵守3原則！勿自行帶走害母子分離

▲日本獼猴「Panchi」因遭生母遺棄、緊抱紅毛猩猩玩偶尋求安慰的畫面在全球爆紅。（圖／翻攝自Ｘ）

日本獼猴「Panchi」因遭生母遺棄、緊抱紅毛猩猩玩偶尋求安慰的畫面在全球爆紅，如今高雄也出現命運相似的「台版Panchi」。2月28日，有民眾在高雄美濃發現一隻出生不到1個月的小獼猴，隨即通報農業局，後續轉送至壽山動物園野生動物收容中心安置照護。幼猴無外傷，研判為遭遺棄或走失，保育員每日餵奶並設置保暖燈，同時提供布偶與毛毯增加安全感，模樣宛如日本爆紅孤兒猴Panchi。園方表示未來將安排併群社會化，收容中心以救傷與回歸自然為任務，不對外展示，約1歲後評估野放。高雄美濃2月28日發現一隻未滿1個月的小獼猴，經農業局轉送壽山動物園收容中心照護。園方表示，這隻小公猴送抵時身體並無外傷，精神狀況穩定，初步研判可能是遭母猴遺棄或與猴群走失。由於幼猴天生缺乏安全感，保育員暫時扮演「猴媽媽」角色，每日定時餵奶、設置保暖照燈，同時提供小布偶與毛毯陪伴，讓牠能抱著取暖與安撫情緒。畫面中小猴裹著毛毯、緊抱布偶喝奶的模樣，與日本Panchi如出一轍，楚楚可憐的模樣令人動容。壽山動物園主任莊絢智指出，目前收容中心內尚有3至4隻猴子，後續將安排這隻幼猴與其他個體逐步併群，進行社會化適應訓練，建立正常群體互動能力。待約1歲左右，再由農業局評估野外棲地與放歸條件，確認適合後執行野放，讓牠回歸自然。園方強調，收容中心的核心任務是「救傷與野放」，並非展示用途，因此不會對外公開展出。動物照護目標在於恢復其野外生存能力，而非人工長期飼養。此外，園方也再次提醒民眾，若在野外發現落單幼猴，母猴或猴群往往就在附近覓食或活動，切勿因一時不忍而自行帶走。貿然介入可能造成母子分離，甚至導致幼猴社會化失敗、喪失野外生存能力。建議遇到類似情形，民眾可先耐心觀察，遵守「不干擾、不接觸、不餵食」三原則；若確認幼猴受傷、處於危險或長時間無親猴現身，才通報農業局或撥打1999市民專線，由專業人員處理，才是真正幫助野生動物的方式。