美國聯手以色列攻打伊朗，伊朗展開反擊，中東戰勢持續升高，資金湧入避險財，國際黃金現貨價格每盎司一度漲破5400美元，隨後漲多拉，甚至再度失守5000美元，目前重新站回5100美元之上。對於金價上沖下洗，台新銀行首席外匯策略師陳有忠今（4）日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪表示，主要是前波套牢賣壓湧現，加上目前資金都湧向美元，黃金不像1月那麼受寵。不過，只要戰事持續，有助金價上漲，月線5070美元有支撐，建議回到月線附近就可逢低布局，等到5600美元再進行波段獲利了結。國際金價在1月底曾衝上5598美元歷史新高，之後大幅修正，跌破5000美元，一度下探4654美元，2月下旬才又重新站上5000美元，隨著美伊開戰，避險資金再度湧入黃金，推升金價一度衝上5419美元。原本市場預期在中東戰火持續之下，金價會持續走高，沒想到昨日卻出現大幅回檔，台灣銀行報告指出，由於能源價格的飆升，市場擔憂將對通膨與經濟造成影響，亞洲主要股市紛紛下挫，投資者逢高出脫黃金以換取現金應對，加上荷莫茲海峽及攻擊原油設施的行動，推動油價持續走高。也由於市場擔憂通膨壓力加劇，增加美國聯準會（Fed）維持利率於高水準更長期間的可能性，在降息預期出現消退下，美元指數及美債殖利率雙雙走強，金價承壓快速下行，甚至一度跌破5000美元，下探4995美元。後續低接買盤進場，金價才又反彈站回5000美元，目前在5166美元附近盤整。台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日受訪時指出，只要中東戰事短期無法解決，有助金價持續往上漲，黃金價格還是呈現不封頂走勢，昨日大幅回跌主要是1月底的解套賣壓，美元太強，之前又沒什麼漲，資金大幅湧入美元避險，加上黃金前波套牢陰影仍在，大家對瘋狂搶黃金稍微謹慎一點，使得黃金不像1月那麼受寵，就連投機盤也捨棄黃金，去追美元。不過，陳有忠認為，黃金也跌不到哪去，跌到月線就有撐，因此，昨日跌破一下又上去，目前月線在5070美元，現在只是短暫調整，畢竟戰爭有利黃金上漲，因此，他建議，只要跌回月線附近就可逢低布局，漲到5600美元就要謹慎一點，5600美元可做為短線波段操作獲利了結滿足點。