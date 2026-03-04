美國、以色列聯合對伊朗進行空襲，伊朗對周遭海灣國家發動無差別攻擊，多地遭到狂轟。不少受困在中東的旅客為了逃離戰場，豪擲20萬歐元（約新台幣738萬元）包機逃往歐洲。
據《美聯社》報導，美以與伊朗開戰，戰火延燒到海灣地區，杜拜、阿布達比及卡達杜哈等主要機場關閉，數以萬計的旅客受困，包機需求暴增，一些富有的旅客正藉由支付巨額費用，搭乘豪華航班經由免受伊朗無人機與飛彈攻擊的安全機場前往歐洲，已經有人支付高達20萬歐元（約新台幣738萬元）的費用。
受困杜拜的旅客，由陸路前往約4小時車程的阿曼馬斯喀特（Muscat），或超過10小時車程的沙烏地阿拉伯首都利雅德。接著，他們會搭乘少數仍有營運的商業航班或私人包機，而包機成本自戰爭開始後便大幅飆升。
總部位於法國的私人飛機經紀公司JET-VIP執行長庫拉（Altay Kula）表示，「需求巨大，我們無法提供足夠的飛機來回應這些需求」，平時一架可容納16名乘客、從利雅德飛往葡萄牙波多（Porto）的私人包機費用約為10萬歐元（約新台幣369萬元），這幾天價格已經翻倍。成本的增加反映了飛機的稀缺性、重新定位飛機的成本，以及營運商的風險評估，非投機性定價。
Vimana Private Jets執行長納蘭（Ameerh Naran）表示，價格視出發點、機型與航線限制而異。從海灣地區飛往歐洲的價格目前落在15萬歐元（約新台幣553萬元）至20萬歐元之間。客戶包括企業主管、家庭與企業家，以及原本常駐該地區的遠端工作者。
此外，為了到達利亞德、馬斯喀特等正常運作的機場，部分旅客還僱用私人安保公司，安排普通客車或長途巴士等交通運輸。英國風險管理與安保公司Alma Risk的營運與計畫總監麥考爾（Ian McCaul）表示，由於交通繁忙，與阿曼接壤的邊境關口等待時間長達4小時，費用則在數千美元不等。尋求離開的人主要是受困旅客，而非當地居民。他估計他的公司在近日已為200多人安排了轉運。
總部位於杜拜的Air Charter Service中東總部執行長漢納（Elie Hanna）表示，大多數離開該地區的航班都從阿曼出發，價格之所以如此高昂，是因為目前大多數包機都受困於已關閉的機場，可用飛機極少。客戶群包括經常租用私人飛機的人，以及平時搭乘商業航班、但現在試圖與其他旅客或家庭合資分擔高額費用的人。「每個人都很焦慮。老實說，每個人都在盡力調度。馬斯喀特機場的航班量已超負荷，每個人都感到壓力龐大」。國際SOS安保與醫療服務公司的專家預計，戰爭對交通與能源基礎設施的影響將持續數週。
