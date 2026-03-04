我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼西部海域今（4）日中午突發地震，震央位於蘇門答臘外海，規模達6.1，引發當地居民關注。不少民眾在社群平台表示感受到明顯搖晃，一度擔心是否會引發更大災情。根據當地監測資料顯示，地震發生於印尼時間3日中午，震央位於蘇門答臘島外海海域，北蘇門答臘省多地均有清楚震感，部分高樓住戶形容出現短暫晃動。初步資訊指出，震度雖達中強等級，但尚未造成重大影響。相關單位持續蒐集各地回報情況，並密切監測是否有餘震發生。截至目前為止，尚未接獲人員傷亡或建築物嚴重毀損的通報。地方政府已提醒民眾保持警覺，留意官方後續公告。此外，印尼當局並未發布海嘯警報，顯示此次地震暫未出現引發海嘯的跡象。不過，沿海地區仍加強觀察海面變化，以防萬一。整體而言，這起地震雖讓不少居民虛驚一場，但目前情勢穩定。相關單位將持續追蹤地殼活動情況，呼籲民眾透過官方管道掌握最新資訊，避免轉傳未經證實的消息。