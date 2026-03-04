我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李連杰笑說上次來演講要跟觀眾澄清自己沒死，這次來台又要回應換血、換心臟等謠言。（圖／記者邱曾其攝）

▲李連杰學佛30年，看待生死非常坦然，不再執著於外界包裝，認為心要自在才是重點。（圖／記者邱曾其攝）

62歲功夫巨星李連杰睽違約1年多，今（4）日來台出席慈濟基金會共同舉辦的「沒有當下的當下，才是當下」心靈講座，他在講座中笑喊「回家真好」，並分享人生轉折與身心考驗，對於去年網路上傳說他吃小孩、養小鬼和換心、換血回春一事，李連杰笑著否認，「我沒病也沒換心臟，這也太殘忍！」座談中聊到生死，李連杰自嘲上次來演講時要跟觀眾澄清死訊，這次來台又要回應謠言，「說我換心臟，我沒病啊！我有病才能換啊！說我換了年輕人的血，這也太殘忍；說我養小鬼，右肩一個、左肩一個，我養鬼幹嘛？還說我吃小孩，什麼紅燒、清燉，網路上什麼都有！」李連杰表示，網路傳聞太多解釋不完，強調死亡和衰老是自然的過程，「沒有人不會死，所以我幹嘛擔心這件事？」曾經深受甲狀腺亢進困擾的他，受學佛30年影響，看待生死非常坦然，不再執著於外界包裝，認為心要自在才是重點。被問及從大明星轉而探尋佛法的心境，李連杰坦言人生如戲，每個人在生命中其實都是演員，只是職業演員還要演出「戲中戲」，他形容演員的生活既快樂又痛苦，「快樂的時間很短，更多時候是在思考憂鬱與壓力」，雖然演藝工作需要帶給觀眾歡樂，但自己內心未必如此，甚至自嘲有時像是在「騙別人進戲院」，讓他感到些許慚愧。李連杰也回憶年輕時成名後外界對他的期待很高，走路要像明星、像黃飛鴻，只有回到家才能放鬆，甚至到台北想吃美食也常被限制外出，擔心被媒體跟拍，但若沒有工作待在家又會焦慮。這樣的矛盾讓他感嘆人生總在快樂與痛苦之間拉扯，直到後來他逐漸體悟，關鍵不在於扮演什麼角色，而是讓內心自在，如今終於能不再刻意包裝自己，更從容地享受人生。