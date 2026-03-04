我是廣告 請繼續往下閱讀

零關稅真相：「這年份」新古車最危險

▲專家點出，若美系新車受關稅紅利降價，出廠3年內的新古車與入門車款將面臨最大的價格修正壓力。圖為二手車市示意圖。（圖/Gemini AI／記者張嘉哲監製）

骨牌效應危機：新車恐殺9折、二手車被迫降至85折

▲棋勝汽車集團高層於媒體餐敘中，親自剖析「美國車零關稅」對台灣中古車價的影響，並示警新車降價可能引發的跌價骨牌效應。左起為棋勝汽車採購副總謝庠澤、總經理張鋐宥與副總游若凱。（圖／記者徐銘穗攝）

資金斷頭潮蔓延，棋勝逆勢大賺15.8億拚IPO

▲面對產業資金斷頭潮，棋勝汽車集團總經理張鋐宥表示，透過精準的庫存管理與靈活的產品線調整，集團將力拚成為全台首家IPO上市櫃的中古車商。（圖／棋勝汽車集團提供）

受台美關稅政策觀望影響，許多消費者擔憂「美國車零關稅」將導致台灣中古車價雪崩。對此，正力拚全台首家IPO上市櫃的二手車商「棋勝汽車集團」今（4）直言，關稅調降對整體市場不會有毀滅性打擊，但與新車價格連動性高的「」將首當其衝成為重災區 ！針對零關稅議題，棋勝汽車副總經理謝庠澤今午在君悅酒店IPO說明會上點破市場迷思。他指出，進口車的主要稅金來源其實是「貨物稅」而非關稅，因此對整體二手車價的實際跌幅影響有限。他舉例說明，，衝擊影響並不大。真正面臨壓力的，其實是年份在1到3年內的「新古車」及同價位的入門新車款：這類車款價格與新車直接掛鉤，受關稅減免預期影響，年份較久（5年以上）的中古車因折價幅度已大，對關稅議題較不敏感 。謝庠澤以保時捷為例，新車高達200萬的選配到了二手市場直接打三折，關稅降幅在深層折舊前根本「無感」。謝庠澤進一步推演價格連鎖崩跌的「骨牌效應」。他提出警告，若日系美規等新車受關稅優勢驅動，將，為了維持利差，同型的二手車殘值行情將被迫跟著他舉例，高階的賓士 GLE 若低價入台，將直接向下擠壓 GLC 的生存空間，並橫向重擊同級別對手 。一旦新車定價下探，中古車行情必須同步連動，將導致手持大量受影響車款庫存的中小車商，面臨收購成本高於市場現價的「」巨大風險 。不過他也強調現實狀況：目前美國當地車價已在上漲，，換算進口成本後，，加上總代理策略調整，外匯車需求已明顯降溫 。在這波關稅觀望、通膨與租金攀升的三重夾擊下，2025年台灣二手車過戶數降至86.4萬輛，年減5.5% 。二手車產業鏈正經歷殘酷洗牌，將近80%資本額不足1500萬的中小型車商難以承擔長達一年的觀望期與庫存跌價損失 。其中，二手車重鎮桃園更成為資金斷頭與5%熄燈潮的重災區震央 。然而，在整體車市買氣凍結的逆風中，棋勝汽車表示，2025年總營收逆勢創下新高，較前一年的12.1億元大幅成長31% ，全年交車量達棋勝汽車總經理張鋐宥表示，集團透過提高「200萬內進口車及國產車」比例來應對高單價市場波動 。此外，棋勝更導入 AI 儀表板精準管理庫存，並推行效法特斯拉的「不二價」透明銷售模式，成功提升。看好台股紅利帶動，集團目前正積極優化財務會計制度，力拚最快於2027年中，成為全台第一家 IPO 上市櫃的中古車商 。