美國與以色列2月28日聯合對伊朗發動空襲，伊朗也對中東多國美軍設施報復反擊。美國國務卿魯比歐（Marco Antonio Rubio）於當地時間3日在國會向參、眾兩院進行閉門會議簡報，預告美軍將顯著加強軍事行動，更突然說出一句，接下來將「讓蔣介石出場（unleash Chiang）」，引發熱議。根據《紐約郵報》報導，美國總統川普表示，對伊朗軍事行動將持續四周至五周，目標是摧毀伊朗的飛彈、海軍，阻止伊朗發展核武，並停止伊朗資助，並且不排除派出地面部隊。盧比歐3日在向參眾兩院簡報時表示，將接下來幾個小時到幾天內，「我們會放出老蔣」(We are going to unleash Chang)」；他們（指伊朗）會真正開始感受到這些襲擊的範圍和強度的變化，世界上最強的空軍將瓦解這個恐怖主義政權，使其無法威脅鄰國，並撂話終結伊朗核武野心。反共的盧比歐雖然為古巴裔，但1971年誕生時並未在古巴出生，也並未與1975年逝世的蔣介石有過接觸，針對典故由來，《紐約時報》指出，「讓蔣介石出場」是用來表示即將動用壓倒性武力的委婉說法，可追溯到冷戰時期，這句話源自1950年代冷戰時期的美國右翼組織約翰伯奇協會（John Birch Society），此協會主張讓美國武裝當時在台灣的國民黨領袖蔣介石，協助他從共產黨手中奪回中國。1949年國民政府撤退來台。1950年6月25日韓戰爆發，美國總統杜魯門為避免台海衝突擴大，推動台灣海峽「中立化」方針，派遣美國第七艦隊進入台海，等於是對國共雙方軍事行動設下約束，限制蔣介石反攻大陸。1952年美國艾森豪政府上台，在美國國內反共聲浪升高、要求「讓蔣介石出場」的呼聲下，於1953年調整政策，解除第七艦隊對台海的「中立化任務」，即不再以先前方式阻擋國民黨對中國的攻擊行動。Unleash Chiang成為布希家族在運動場較勁時的嗆聲用語。盧比歐在20多年前，就曾由前總統老布希的兒子Jeb Bush手中獲贈一把劍，上面寫的是「Sword of Chiang」（「蔣」之劍），這把劍曾放置於他擔任眾議院議長時的辦公室。