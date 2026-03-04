我是廣告 請繼續往下閱讀

一、 回歸體制、真正「出席」的管理者

二、 具備情緒智商與現代公關意識的成年人

三、 專注於「球員本體」，而非「場邊花絮」的服務者

四、 能整合職籃與基層資源的協調者

隨著終場哨聲響起，中華男籃在世界盃資格賽中力退勁敵南韓，全台球迷無不為之振奮。這場勝利不僅是球員在場上揮灑汗水、奮力拚搏的甜美果實，更為近年來風雨飄搖的台灣籃壇注入了一劑強心針。然而，當激情褪去，我們必須面對一個更為現實且攸關台灣籃球未來的嚴肅課題：今年，恰逢中華民國籃球協會理事長改選。回顧現任理事長謝典林主政的這八年，若要問一般球迷對籃協的最大印象是什麼？多數人的答案可能相當一致且略帶無奈，多是把許多重要比賽搬到彰化舉辦，以及成立了籃協專屬的啦啦隊。然而，除了這些表面上的事蹟，更多留在球迷腦海中的，卻是令人直搖頭的行政亂象。從多次開不了會員大會、國際賽成軍的重要記者會不見理事長人影，到理事長頻繁現身在啦啦隊女孩的社群限時動態中；更甚者，面對球迷對於體制停擺的質疑，換來的卻是高層酒後在臉書上的暴走，甚至留下「你媽才拖垮籃球」這般令人瞠目結舌的失態言論。當我們為場上將士用命的球員喝采時，不禁要問，對於這個國家而言，在下一個階段，我們到底需要一位怎樣的籃協理事長來掌舵台灣籃球的發展？一個國家級別的單項運動協會，其運作不該是隨興而為的家家酒。我們需要一位能按表操課、確保協會正常運作的理事長，按時召開會員大會、出席國家隊成軍記者會給予實質勉勵，這些都不是苛求，而是身為理事長最基本的職責。台灣籃球不需要一位只在社群媒體或特定場合刷存在感，卻在關鍵行政節骨眼上神隱的領導者。在網路時代，球迷的監督與批評是推動體育進步的動力之一。面對質疑，我們需要的是能夠理性溝通、提出解方並展現氣度的領導人，而不是在深夜酒後於社群媒體上與球迷互噴口水、甚至口出惡言的自走砲。情緒穩定的高層，才能建立協會的專業形象與公信力。啦啦隊固然能活絡賽場氣氛，但籃球比賽的核心永遠是「球員」。我們可以看到，在黃金世代陸續退役後，新黃金世代（如劉錚、胡瓏貿、陳盈駿等）也大多已屆生涯中後段，在他們站上主力舞台的那幾年恰逢是謝理事長主政時期，但實際給予的資源到哪裡，現在回首ㄧ看多是空白。反而在這段時間，陸續完成第二、第三位歸化球員阿提諾、高柏鍇，申請通過阿巴西本土出賽國際賽資格，強制規定國家隊提升後勤人員，促進台灣與烏克蘭等國際賽事交流，球員保險⋯⋯等，竟都是由非籃協體制內的立法委員莊瑞雄奔走完成。眼觀下一任理事長，必須將資源與心力真正回歸到球員身上，從完善的國手失能險、更優質的後勤醫療與運動科學支援、到移地訓練的安排等等，這些才是提升國家隊戰力的根本，協會的焦點不該本末倒置，讓場邊的花絮掩蓋了對競技本質的投資。台灣目前擁有蓬勃發展的職業籃球聯盟，如何在這股熱潮中，建立一套讓職業球團願意放行球員、讓球員願意無後顧之憂為國效力的徵召機制，是籃協無可迴避的重任。這需要一位具備高度協調能力、能放下身段與各聯盟及球團溝通、並能公平分配資源的理事長，而非將協會視為個人政治或利益延伸的舞台。中華男籃擊敗南韓，證明了台灣的球員絕對有實力與決心在國際舞台上競爭。球員已經在場上證明了自己，現在，輪到體制來證明它配得上這些球員的努力了。未來的四年或八年，台灣籃球不能再迷失於酒後的社群暴走與失焦的場邊動態中。我們需要一位捲起袖子、默默做事、把光環留給球員的掌舵者，唯有如此，抗韓的勝利才不會只是一次性的煙花，而是台灣籃球發展真正邁向正常化發的起點。●作者：秋末生／體育、政治工作者●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com