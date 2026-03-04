我是廣告 請繼續往下閱讀

美國國務卿盧比歐稱要「unleash Chiang」（讓蔣介石出場），意指美國將加大對伊朗的打擊力道，對此立委鍾佳濱今（4）日表示，說來感慨，以前的國民黨，站在反共陣營的第一線，是美國圍堵獨裁陣營的夥伴，讓「蔣介石」成為美國國務卿打擊非民主國家時，持續使用的術語，而現在傾全黨之力在立法院黨軍購，國民黨青壯派已經焦慮到「unleash Lu」（讓盧秀燕出場），由盧秀燕找來藍委溝通，而國民黨青壯派使出全力「unleash Lu」，就是給親中派最後的警告。鍾佳濱表示，所謂「unleash Chiang」，是冷戰時期美方主張應讓蔣介石打擊共產黨，允許蔣介石反攻大陸，奪回中國的戰鬥口號，後來被引申為「使出全力」的意思，據傳美國前總統老布希在打網球時，常以這句口號預告他要殺球了。鍾佳濱表示，由上述解釋可得知，盧比歐的意思是，美國將加大對伊朗的打擊力道。中東戰火持續升溫，全球能源供應鏈將面臨嚴峻考驗，政府應更彈性且主動的在能源自主議題做出回應；而在國際情勢緊張的時刻，無可避免的台灣自我防禦的軍購與民主盟國合作將被放大檢視。鍾佳濱提到，說來感慨，以前的國民黨，站在反共陣營的第一線，是美國圍堵獨裁陣營的夥伴，讓「蔣介石」成為美國國務卿打擊非民主國家時，持續使用的術語。反觀現在一方面為了促成黨主席和獨裁領袖見一面，傾全黨之力在立法院黨軍購，阻礙打造台灣之盾；一方面礙於美方壓力下推出藍版軍購案，又精神分裂代表台灣參與由民主盟友所舉辦的國際論壇，「難怪有許多人說，老蔣如果看到現在的國民黨，會氣到從墳墓爬出來」。鍾佳濱說，不要說老蔣，國民黨青壯派已經焦慮到「unleash Lu」，由盧秀燕找來國民黨立委溝通，甚至很明白的說，3500億不夠強化國防，希望國民黨不要被貼上親中標籤。最後鍾佳濱表示，隨中國軍力現代化，台灣必須投入更多的資源來嚇阻，盧秀燕想提的9000億，都未必足夠，更遑論現在的3500億，甚至一塊不給。而買武器、強軍備，不是為了擴張，而是為了自衛，歷史已經證明壯大才能嚇阻敵人，示弱無法換來和平，而國民黨青壯派使出全力「unleash Lu」，就是給親中派最後的警告。