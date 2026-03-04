我是廣告 請繼續往下閱讀

▲7-11有門市在年假推出5折、7折的禮盒促銷，不過不是每間店都有，引爆網友討論「為什麼7-11很多門市過年後禮盒都沒降價」。（圖/Threads）

▲全家禮盒年後都會69折出清，7-11則有的是7折、有的是5折，這是因為全家的禮盒折扣是全店舖的「統一活動」；7-11則是讓加盟主有自由規劃空間。（圖/Threads）

▲7-11店員透露，禮盒不打折的原因包括「有配合廠商可以退回」、「保存期限還很長，超商日常本來就有禮盒販售，不需要打折售出」。（圖/Threads）

超商禮盒每年在春節假期過後，就會開始持續約2週的打折優惠，出清這些為了春節進貨的大量禮盒，然而近日就有民眾討論：「7-11的禮盒都不降價，全家都有69折」，該現象甚至也被部落客發現，引爆網友熱烈討論，不少人表示「真的，大多數都沒有打折」。對此，有7-11店員也透露，超商禮盒本來就不一定要打折，原因是有些跟廠商訂貨的本來就可以退回，有些不是春節限定的，保存期限還很長加盟主幹嘛打折賣？有網友在臉書「7-11好物分享/統一超商」貼文指出「台南人一定很有錢，」；也有部落客表示：「看很多網友分享7-11禮盒打折，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「7-11這真的就很小氣，每年全家都有打69折，7-11都很少店降價」；不過也有人表示：、「全家是統一檔期，7-11是加盟主自己決定的，每家折扣不同很正常」。事實上，這件事2年前就已經有被網友熱烈討論，由於今天跳水禮盒話題度高，7-11的禮盒有許多門市並沒有降價的原因又備受關注，尤其看眾多網友發文，其實就是因為像是全家的禮盒折扣是全店舖的「統一活動」，7-11除了總公司的統一檔期活動外，，如果看到超級便宜的7-11禮盒，那根本都是加盟主自行回饋給消費者，佛心來著要珍惜，不要為難門市店員。《NOWNEWS》記者住在信義區已經有7年，經過觀察，，根本沒看過什麼5折、7折的折扣，過去記者也詢問過店員，店員也透露：店員無奈表示：「有些客人抱怨給我們聽，也有遇過說我們很小氣，經營一家店真的沒有大家想的那麼容易。」只能說，就算很喜歡7-11禮盒也不要因為門市沒打折去為難店員，每個加盟主一定都有自己的考量，民眾詢問禮盒打折相關事宜還是要保持禮貌才行哦！