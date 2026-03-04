我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴春昨日發出手寫信，指控Dara當初為掩蓋自己吸毒，而誣陷她。（圖／朴春IG@newharoobompark）

韓國女團2NE1成員朴春昨（3）日在社群上傳一封名為「致國民」的手寫信，她控訴同團隊友Sandara Park（Dara）染毒，透露自己多年前被外界造謠成吸毒者，其實是為了掩蓋Dara的醜聞，該貼文曝光不久後就已經被刪除，她的好友出面受訪澄清，透露朴春現在身心狀況不太理想；而Dara也發IG否認指控，表示自己只希望朴春可以好好恢復健康，不過相關內容仍掀起巨大討論。根據韓媒《OSEN》報導，針對朴春手寫信事件，她的好友回應表示她近期身心狀況不穩，是因為最近健康狀況有問題才會發這樣的文章，希望大家可以給予理解空間，目前上傳至社群的手寫信已經刪除；經紀公司也出面回應，呼籲大家不要繼續轉發相關貼文，以免造成不必要誤會。朴春昨日在IG上傳了一封「致國民」手寫信，內容直指當年自身藥物爭議另有隱情，並對團員及公司高層提出嚴重指控，她在信中聲稱，自己過去捲入的藥物風波其實是被塑造成「替罪羔羊」，她指控當年涉毒的是同團成員Sandara Park，不過卻是由自己承擔外界輿論壓力。朴春強調自己患有注意力不足過動症（ADD），當時服用的「Adderall」為醫師合法處方藥物，用於治療病症，並非外界所指的非法毒品。朴春更進一步點名YG梁鉉錫、製作人Teddy以及隊長 CL涉嫌作偽證，稱有人向國家機關提供不實說明，將她服用的處方藥形容為超量使用，讓30多年來根本沒碰過毒品的她成了替罪羊，直呼「我的靈魂在哭泣」。2NE1在2014年突然爆出成員朴春涉入「禁藥」爭議，事實上，朴春過去在美國時曾因目睹好友離世而罹患精神相關疾病，並在當地就醫後依醫囑服用處方藥物，然而該藥品的成分在韓國被列為管制藥物，消息曝光後，她一度被貼上「吸毒」標籤，儘管後續經過調查證實屬於合法處方用藥、還其清白，但形象仍受到重創，演藝事業也因此大受影響。