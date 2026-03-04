世界棒球經典賽（WBC）熱血開打，全台再度掀起棒球應援潮。看準居家觀賽與好友聚會需求升溫，city’super特別推出「WBC應援補給站」，集結人氣零食、精選啤酒、派對甜點與話題收藏商品，打造從餐桌到客廳的完整應援場景，邀請消費者一起為中華隊吶喊加油。
應援必備零嘴升級版 觀賽氣氛瞬間到位
觀察歷屆國際賽事期間銷售表現，啤酒、洋芋片與泡麵皆為觀賽三大熱銷品項。今年city’super精選多款人氣商品，讓消費者在家也能打造專業等級應援派對。
啤酒應援專區 大容量分享更盡興
賽事期間啤酒銷量預期明顯提升，city’super同步推出人氣精釀與大容量分享款式
派對甜點一次到位
無論是延長賽還是慶祝勝利，都能甜蜜收尾。
邊吃邊看邊抽獎 觀賽也能把官方周邊帶回家
city’super趁勢推出官方社群分享抽獎活動，3/18前只要完成指定任務，就有機會把WBC官方限定中華隊棒球、徽章與磁鐵帶回家。一邊吃著零食、一邊舉杯為中華隊加油，同時拿起手機分享貼文參加抽獎，把支持中華隊的心意傳遞出去，讓整座城市都充滿熱血氛圍。
