世界棒球經典賽（WBC）熱血開打，全台再度掀起棒球應援潮。看準居家觀賽與好友聚會需求升溫，city’super特別推出「WBC應援補給站」，集結人氣零食、精選啤酒、派對甜點與話題收藏商品，打造從餐桌到客廳的完整應援場景，邀請消費者一起為中華隊吶喊加油。

我是廣告 請繼續往下閱讀
應援必備零嘴升級版 觀賽氣氛瞬間到位
觀察歷屆國際賽事期間銷售表現，啤酒、洋芋片與泡麵皆為觀賽三大熱銷品項。今年city’super精選多款人氣商品，讓消費者在家也能打造專業等級應援派對。

▲東京永井味付海苔片(8+1)22.5g，日式經典鹹香風味，輕巧方便不沾手，原價$250元，特價$139元。（圖／city’super提供）
▲東京永井味付海苔片(8+1)22.5g，日式經典鹹香風味，輕巧方便不沾手，原價$250元，特價$139元。（圖／city’super提供）

▲三養義大利麵系列(碗裝)韓國原裝進口，Q彈麵條搭配濃郁醬香，快速加熱即可上桌。清炒蒜頭_蘑菇風味 原價109元，特價89元。（圖／city’super提供）
▲三養義大利麵系列(碗裝)韓國原裝進口，Q彈麵條搭配濃郁醬香，快速加熱即可上桌。清炒蒜頭_蘑菇風味 原價109元，特價89元。（圖／city’super提供）
啤酒應援專區 大容量分享更盡興
賽事期間啤酒銷量預期明顯提升，city’super同步推出人氣精釀與大容量分享款式

▲臺虎IPA 500ML，源自啤酒花的濃郁果香，奔放中保有純粹、尾韻回甘。原價$170元，特價$279元_2罐。（圖／city’super提供）
▲臺虎IPA 500ML，源自啤酒花的濃郁果香，奔放中保有純粹、尾韻回甘。原價$170元，特價$279元_2罐。（圖／city’super提供）
派對甜點一次到位
無論是延長賽還是慶祝勝利，都能甜蜜收尾。

▲HÄAGEN-DAZS派對迷你杯四入組，原價$516元，特價$375元。（圖／city’super提供）
▲HÄAGEN-DAZS派對迷你杯四入組，原價$516元，特價$375元。（圖／city’super提供）
邊吃邊看邊抽獎 觀賽也能把官方周邊帶回家
city’super趁勢推出官方社群分享抽獎活動，3/18前只要完成指定任務，就有機會把WBC官方限定中華隊棒球、徽章與磁鐵帶回家。一邊吃著零食、一邊舉杯為中華隊加油，同時拿起手機分享貼文參加抽獎，把支持中華隊的心意傳遞出去，讓整座城市都充滿熱血氛圍。

相關新聞

美喊「讓蔣介石出場」　鍾佳濱：藍營青壯派焦慮「讓盧秀燕出場」

WBC東京巨蛋「這3場」將販售當日門票！安檢超嚴格　勿帶大件行李

名家論壇》秋末生／籃協改選在即 下一階段台灣籃球的掌舵者？

美國車零關稅中古車價恐崩盤？車商真心話：「這年份」車最受衝擊