WBC世界棒球經典賽明日登場，民進黨今（4）日舉行中常會，不少中常委請假赴日，兼黨主席的總統賴清德表示，希望台灣國人都能替國手全力應援，展現「台灣尚勇」的氣勢，一起成為選手最堅強的後盾。民進黨下午舉行中常會，據轉述，賴清德於會中表示，明天即將開打的WBC世界棒球經典賽，Team Taiwan國家代表隊目前已在日本積極備戰。上週五，在台灣舉行的自辦熱身賽，他與院長卓榮泰、總召蔡其昌、運動部長李洋、亞洲棒球總會長辜仲諒，一起前往大巨蛋觀賽，為選手們加油打氣。賴清德提到，正如世界全壘打王王貞治先生所說，站上球場，就要抱持超越對手的企圖心。他說，相信只要Team Taiwan的選手們，能發揮「自信勇敢」的台灣精神，拿出最佳的實力展現自我，必定能打出精彩的比賽，創造佳績。賴清德呼籲，希望全台灣的國人，不論是在台灣透過轉播，還是親赴東京觀賽，都能為奮戰的國手們全力應援，展現「台灣尚勇」的氣勢，一起成為選手最堅強的後盾。另外，民進黨布局2026大選，目前仍有7個縣市首長尚未提名，與會人士轉述，民進黨秘書長徐國勇表示，黨中央已經展開縣市首長輔選專案會議，盤點中央可以提供的資源，給予地方團隊協助。此外，賴清德也提到，他昨天去嘉義燈會點燈，覺得非常漂亮，而中央跟地方合作，台灣一年比一年好；他呼籲中常委、黨公職有空能到嘉義台灣燈會賞燈。