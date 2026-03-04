我是廣告 請繼續往下閱讀

記憶體供需失衡持續加劇，價格也還在飆漲中！南亞科總經理李培瑛今（4）日指出，記憶體目前價格仍維持上漲趨勢，DRAM第二季的價格表現預期將優於第一季，整體市場朝正向循環發展。而中東戰爭主要影響市場心理層面，對需求直接衝擊相當輕微。南亞科今日舉行媒體春酒，李培瑛會中接受媒體訪問時指出，關於DRAM的供需現況，目前價格走勢仍維持上漲趨勢，但具體漲幅仍需觀察每階段的供需變化。從供應端來看，他直言，今年至明年上半年，DRAM的新產出與新產能增加非常有限。在需求端則因AI發展需要大量、高密度且高速度的記憶體支持，因此在接下來這段時間內，市場將維持供給受限的狀態。基於上述供需條件，DRAM價格在未來一段時間內仍有上漲機會，且會隨著季節性變化呈現波動。李培瑛很有信心，若以短期觀察，第二季的價格表現預期將優於第一季，整體市場正朝向正向循環發展。至於近期美伊戰爭，中東局勢動盪，他認為，這主要影響市場心理層面，對實質需求影響有限。從DRAM應用角度來看，中東地區的消耗量並不大，對南亞科而言，歐洲市場約占整體營收 5%，其中中東地區的占比僅約0.幾%，因此直接衝擊相當輕微。在競爭對手動態方面，目前觀察到中國廠商的產品已經到位，但銷售仍集中在中國國內的手機市場。市場關心競爭對手是否會影響DDR4或DDR5的代際轉移，李培瑛表示，由於重新開發產品需要時間，短期內尚未看到顯著影響。雖然近期市場因整體經濟環境出現一些價格修正與短期震盪，但整體供應鏈狀況仍處於可控範圍。此外，南亞科目前財務結構相當穩健，處於「淨現金」狀態，董事會也決議，因應新廠營建、研發等資本支出，通過資本支出預算520億元，李培瑛強調，即便今年預計投入520億元的資本支出，公司的營運資金依然健康，且預期今年底的淨現金水位還會進一步提升。另一方面，記憶體產業前景一片好，過去兩年南亞科虧損無法發放股利，在記憶體缺貨漲價潮下，公司全年轉虧為盈，董事會也決議擬配發每股現金股利1.5元。