隨著隆城國際機場即將投入營運，越南政府加快交通建設腳步。總理范明正近日同意，以緊急命令形式推動地鐵線路建設，串聯胡志明市與隆城國際機場，力拚在機場全面啟用前改善交通瓶頸。根據《越南快訊》報導范明正3日上午主持國家重點鐵路項目指導委員會會議時表示，已責成胡志明市與同奈省加速推進相關工程。不過，他也強調，即便以緊急程序執行，仍須嚴格遵守法規與流程，並確保防範貪腐與浪費，兼顧品質與效率。根據胡志明市建設局提交建設部的報告，市府計畫於今年上半年動工兩條總長超過50公里的地鐵線，分別為「濱城—守添線」以及「守添—隆城線」，以連接市中心與隆城機場。兩項工程由長海集團（Truong Hai Group）提案，擬採公私合營（PPP）模式中的建設—移轉（BT）合約形式投資。其中濱城—守添線已指派投資方進行可行性研究，預計4月動工，工期約五年；守添—隆城線則由原規劃的輕軌升級為都市鐵路，目標6月底前開工，並於2030年前完工。隆城國際機場總投資金額高達近337兆越南盾（約129.4億美元），已於2025年12月19日迎來首個象徵性航班，預計2026年年中正式投入商業營運，初期將以歐洲、北美、印度及中東等長程航線為主。不過，目前往返胡志明市與機場仍主要依賴公路運輸，胡志明市—隆城—油曳高速公路長期處於超負荷狀態。由於市中心距離機場約40公里，多項配套工程尚未全面到位，包括環城三號路、51號國道及25B、25C省道等仍在施工或升級階段，整體交通系統尚未完全整合。一旦機場全面啟用，若軌道與道路建設無法同步到位，壅塞風險勢必升高。政府此次拍板加速地鐵建設，被視為確保國家級航空樞紐順利運作的關鍵一步。