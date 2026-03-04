我是廣告 請繼續往下閱讀

器械皮拉提斯運動已成為現代人與自己對話的優雅儀式。領導品牌「虎鐵」2026年度明星陣容正式揭曉！由代言人楊謹華、劉以豪領銜，攜手品牌摯友温貞菱、張軒睿驚喜同框 。影片捨棄傳統枯燥的健身紀錄，首創以創意「歌舞形式」詮釋皮拉提斯的流動感，將專業動作轉化為輕鬆自信的生活律動。影片巧妙運用「戲中戲」設定，展現出四位藝人跨越背景、共同追求的運動特質。開端由資深「學姊」楊謹華與「學長」劉以豪正在拍攝現場準備，舉手投足間展現「穩定中的控制、控制中的覺察」之極致肢體美學。而首次正式加入陣容的「學弟妹」温貞菱與張軒睿，則在場邊觀摩捕捉力與美的瞬間。在觀摩的過程中，學弟妹們融入了各自對皮拉提斯境界的感性幻想：一種是充滿知性與感性的情緒出口，另一種則是快狠準的能量炸裂。最終，四位藝人配合洗腦且輕快的節奏合體，從幻想走入現實，將原本看似高難度的器械皮拉提斯控制轉化為一場精彩絕倫的視覺盛宴。這對組合精準帶出了練習者共同擁有的特質：對身體對話的深度專注、對律動美學的極致追求，以及掌握核心後的自信與愉悅。這種由前輩引領後輩、寓教於樂的傳承互動，深度呼應了虎鐵的核心價值：不設門檻，每個人都能在練習中找回節奏，優雅掌握內在力量。這次形象廣告大膽跳脫傳統健身宣傳的嚴肅框架，將練習場域轉化為充滿節奏感的歌舞舞台。視覺上以「金燦風格」為基調，舞台背景點綴著奪目的金色流蘇與復古Disco閃光球，營造出宛如慶典般的熱鬧氛圍。這不僅呼應了2026新年的歡樂感，更象徵著核心能量被點燃後的自信與光芒。影片中充滿力量的歌詞更是點睛之筆。楊謹華以自信的神情引導觀眾「嘿～讓呼吸引爆最強核心」，強調呼吸在導引力量中的關鍵作用。而劉以豪在燦爛笑容中帶出的「要～喚醒靈魂深處那個你」，則深刻觸及了練習者從肉體鍛鍊到心靈覺察的深層轉變。隨著洗腦的旋律「嘿 虎鐵 Say that again 哈」律動，張軒睿與温貞菱在器械上展開流暢的肢體表演，展現出「控制好表情，你是全場焦點」的自信風采，成功將運動塑造成一種很有風格、很有記憶點的日常美學。四位藝人的動感詮釋，象徵著器械皮拉提斯正式走入大眾視野。虎鐵深信，器械皮拉提斯是一項不分體能起點、值得長期投入的運動選擇。目前虎鐵已在台北車站、板橋府中、松山車站、永和及台中市政、中清等精華地段設立據點。虎鐵宣布2026年品牌擴張藍圖，將進駐桃園與新竹竹北，讓高品質的訓練深入在地生活圈。