威權陰影下的失語賽場

轉型正義：一場遲來的公平競技

從記住名字開始，接住墜落的青春

在自由的風中，聽見歷史的回聲

每逢二二八和平紀念日，台灣的空氣中總會瀰漫著一股沉澱與省思的氣息。去年此時，筆者曾寫下高雄中學棒球隊員們化身自衛隊、挺身保護鄉里的故事，那些在紅土上揮灑汗水的少年，在時代的暴雨中被迫放下球棒，舉起槍桿。然而，當我們緬懷那些英勇挺身的背影時，今年的二二八，我想將目光望向賽場之外，談談一個同樣沉重卻絕對必要的課題，「轉型正義」與「運動」的深層連結。在民主自由的社會裡，體育運動是純粹的。我們享受比賽的激情，信仰公平競技（Fair Play）的精神，相信只要努力付出，就能在規則之內獲得應有的榮耀。然而，在二二八事件及隨之而來的白色恐怖時期，這樣的純粹是一種奢侈。威權體制下的國家，運動往往被異化為政治宣傳的工具，而賽場上的公平，也無法延伸至賽場之外。許多優秀的運動員、教練與運動推手，因為思想、省籍或無端的牽連，在國家機器的傾軋下失去了舞台，甚至失去了自由與生命。當他們被迫從人生的賽場上退場時，沒有裁判為他們吹響哨音，也沒有觀眾能為他們發出不平的吶喊。如果說，運動的核心精神是面對真實、遵守規則，那麼轉型正義，就是一個國家面對自身歷史傷痕時，所必須進行的一場遲來的公平競技。轉型正義不僅僅是政治人物或知識份子的課題，它同樣關乎那些曾被剝奪夢想的運動員。過去，我們可能只知道某個運動項目的發展出現了斷層，卻不知道那是因為有才華的前輩在清鄉與整肅中噤聲；我們可能只看見歷史檔案中冷冰冰的判決書，卻忘了他們也曾是擁有熱血體育魂的青年。落實轉型正義，就是要打破過去威權體制所設定的黑箱規則。透過真相的揭露、檔案的公開與歷史的平反，我們要將那些被抹去的名單重新寫回台灣的體育史中。這不僅是對受難者及其家屬的撫慰，更為了還原台灣運動發展的真實面貌。近年來，隨著轉型正義的推進，越來越多在威權時期受難的運動界人士故事重見天日。我們開始明白，原來台灣的棒球、田徑或其他運動賽場上，曾有過那麼多因為政治壓迫而未能綻放的才華。運動教導我們，跌倒了必須重新站起，而轉型正義則提醒我們，唯有直視傷口，社會才能真正痊癒。當我們致力於轉型正義，其實就是在重塑一個公平、正義且尊重人權的社會底蘊，在這樣的底蘊下，我們的下一代才能真正毫無恐懼地在陽光下奔跑，在賽場上揮灑自我。又是一年的二二八。當我們現今能為台灣選手在國際賽事上的耀眼表現而瘋狂歡呼，當我們能自由地揮舞旗幟、表達立場時，請不要忘記，這份「理所當然」的自由，是無數前人以血淚換來的。歷史的賽局尚未結束，轉型正義是一場沒有終點的接力賽，讓我們帶著運動場上那股不屈不撓、追求真理與公平的精神，持續在這條道路上奔跑。唯有讓陽光照進歷史的每一個角落，讓正義得以伸張，那些曾墜落在黑暗中的青春與汗水，才能在自由的台灣，得到最溫柔的安息與最響亮的喝采。●作者：秋末生／體育、政治工作者●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com