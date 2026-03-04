我是廣告 請繼續往下閱讀

由Blue Potion Games開發、掘夢網代理的黑暗奇幻MMORPG《靈境殺戮Black》於今（4）日正式開服，官方同步釋出慶祝上市的宣傳影片，邀請玩家們立即下載遊戲，踏上充滿危險與衝突的冒險旅程！此外，因應近期台灣的棒球熱潮，官方推出了專屬限定好禮：包含「啦啦隊」靈魂體和「棒球」主題寵物，登入遊戲即可免費領取，為你的冒險旅途增添熱血應援氛圍！同時還有眾多開服活動「最強冒險者」、「棒球應援團」等內容連番展開，現在就下載遊戲，超多好康福利等你來拿！開服活動──爭取榮耀與獎勵！為慶祝《靈境殺戮Black》正式上市，營運團隊規劃多項開服活動，邀請玩家以實力競爭專屬榮耀！活動「最強冒險者」是職業排名的競賽機制，在冒險者們歷經了一段時間的歷練之後，熟優熟劣，現在就來比個高下！每個伺服器中各職業經驗值最高的玩家，將在活動結束後獲得「英雄武器設計圖」與「英雄防具設計圖」道具，讓你提前備妥鍛造英雄級裝備的關鍵素材。第二名至第五名亦可獲得對應的設計圖素材獎勵，豐富的排名獎勵想必會掀起激烈的競逐！最後誰能脫穎而出、贏得最強冒險者的殊榮？「棒球應援團」活動結合日常任務與狩獵玩法，玩家可以透過完成任務與擊倒活動怪物來收集「應援幣」，集齊一定數量的應援幣就能向指定NPC兌換多項限定獎勵──包括活動稱號「Team Taiwan！」、「棒球球員」靈魂體召喚券，以及「骰到6」寵物召喚券，所有獎勵的時效皆為永久！成功取得限定稱號、靈魂體與寵物後，還可啟動專屬活動圖鑑，進一步提升角色能力值，在戰場上展現更強實力。讓我們在遊戲中一起為Team Taiwan加油！公測福利──天天登入，衝等拿大獎！歡慶正式公測，《靈境殺戮Black》除了安排開服活動以外，也同步推出多項公測福利，從簽到獎勵到升等送好禮，全方位替玩家準備好成長資源！「每日出席活動」天天登入就送召喚券、高級裝備箱、強化委託書等實用道具，累積登入滿28天還可以抱回大量的「上級召喚券」，讓玩家天天上線都有收穫，穩定提升戰力！「等級提升成長活動」則為衝等玩家提供了重磅好禮，角色達35級即可一次領取10份「上級神獸召喚券（11次）」，立即展開爽快連抽。此後每提升5級還能再領取對應成長獎勵，幫助玩家隨著等級上升，實力也節節攀升！此外，「開服紀念送好禮」在上市首七日加碼贈送超值獎勵，登入就送「上級召喚券」、「上級未鑑定的怪物信物」、「50萬金幣箱」等實用資源。平日登入和週末登入也將額外贈送更多登入獎勵！活動詳情與完整獎勵內容，請至官方網站查詢。公測期間福利滿載，現在正是踏入戰場、搶先成長的最佳時機！「閨密之夜 瘋狂調教」：實況主赤鬼伯伯&妲妲聯動登場！人氣實況主「赤鬼伯伯」與「妲妲」正式降臨《靈境殺戮Black》，攜手推出主題活動「閨密之夜 瘋狂調教」！3月14日晚上10點，兩人將在直播中各自率領騎士團正面交鋒，為支持自己的觀眾爭奪最終勝利！現場參與活動的玩家可選邊加入陣營，守護心儀的實況主、同時對另一方發動攻勢，親身參與這場火花四射的對決！活動期間若成功擊殺敵方實況主，有機會獲得可直接開出英雄等級防具的「英雄防具補給箱」，為一身行頭再添關鍵裝備。值得一提的是，直播中死亡次數較多的實況主將接受「特別懲罰」，想必會讓對戰更添看點與張力！此外，聽說直播當天還會從赤鬼和妲妲手中親手送出神祕實體獎勵……？想見證精彩閨密對決的玩家，敬請鎖定3月14日的「閨密之夜 瘋狂調教」聯合直播！豐富活動火熱進行中，登入即領台港澳限定好禮《靈境殺戮Black》已於3月4日正式上市，多項開服活動全面展開：「最強冒險者」競賽將選出各職業巔峰代表，並送上製作英雄級裝備的重要素材；「棒球應援團」活動則透過任務蒐集應援幣，能夠兌換限定稱號「Team Taiwan！」、「棒球球員」靈魂體與「骰到6」寵物，打造專屬應援造型！同時，公測福利持續放送，從衝等獎勵到開服登入好禮，全面支援玩家快速成長。此外，官方還準備了台港澳版本限定開服獎勵——「中發白三傻」麻將造型寵物，現在登入即可免費領取，讓可愛又吸睛的限定夥伴陪伴冒險者征戰四方！無論是競逐最強之名、蒐集限定外觀，或參與實況主熱血對決，《靈境殺戮Black》的開服盛典正熱烈進行中，千萬不要錯過！