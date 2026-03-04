我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨中常會今通過第二波建議徵召案，雲林縣徵召張嘉郡參選，花蓮縣徵召游淑貞參選，金門縣徵召陳玉珍參選。黨主席鄭麗文表示，國民黨農曆年後馬上就戰鬥位置，推出3位女戰將，務必要在2026年交出亮麗成績單，「讓我們馬上凍蒜、馬上成功」，團結一致的國民黨一定會守護台灣民主跟福祉，繼續在地方政府耕耘。鄭麗文強調，在婦女節前，本梯次徵召三位女將，都是最優秀、最稱職的女力代表，國民黨在縣市執政成績優異，大大仰賴的就是女力，舉凡花蓮、台東、台中、南投、彰化、雲林、嘉義都是女力，交出了非常傲人的成績，奠定藍色執政、品質保證的金字招牌，希望延續優良傳統為基層、為縣民服務。鄭麗文一一介紹參選人，花蓮徵召游淑貞同志，在鄉長20年基層服務最接地氣，「西海岸有盧媽媽，東海岸有游媽媽」，她永遠笑容滿面勤於奔走；談到雲林，鄭麗文說，雲林縣曾經是貧窮農業縣，但過去在前縣長張榮味、現任縣長張麗善努力下，可以看到雲林的翻轉，展現了跟以往完全不同的風貌跟自信。鄭麗文表示，金門徵召的陳玉珍是真正的女戰神，「一女當關，萬夫莫敵」，從戰地金門出身，屢屢顛覆民進黨的邏輯。陳玉珍除了戰力爆表，論述能力也超強，在立法院都是一馬當先，積極爭取金門人的權益。有金門超過半世紀的犧牲奉獻，才換來臺灣本島的和平跟繁榮，要永遠感謝前線金馬的居民同胞，也很希望陳玉珍接下這個棒子，讓金門成為全世界和平的新標竿。鄭麗文強調，昨天剛過完元宵，國民黨在年後馬上就戰鬥位置，務必要在2026年交出更亮麗的成績單，馬上成功，相信團結一致的國民黨一定會守護中華民國的民主，繼續在地方政府耕耘付出，守護人民福祉。