中國國民黨主席鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍今（4）日與即將投入新北市長選戰的李四川同台，出席新北市婦女會新春團拜活動，李四川致詞時自嘲，近來「被打得很慘」，很多人說他起步晚。但他用台語「大隻雞慢啼」表達慢一點沒關係，重要的是啼得響、走得遠。鄭麗文致詞時表示，新北市選戰具有火車頭帶動效應，過去國民黨在新北奠定良好基礎、長期執政獲得市民肯定，未來要延續優良傳統，更以開創性、前瞻性的魄力推動市政，並結合雙北合作，帶動北台灣整體發展。「力挺李四川，就是力挺新北市」，她呼籲婦女姐妹成為最強後盾，當她與李四川的分身，在地方上擔任最佳助選員，讓李四川與所有議員候選人年底高票當選。李四川致詞時表示，近年在侯友宜市長帶領下，新北市治安穩定、市政建設持續向前推進，「少說多做、用成績單說話」的施政風格獲得市民肯定，這樣的基礎必須延續。談到投入選戰，李四川表達近來「被打得很慘」，很多人說他起步晚。但他用台語「大隻雞慢啼」表達慢一點沒關係，重要的是啼得響、走得遠。李四川也表示，他太太是他家裡的領導，不但撐半邊天，而是撐起全部的天，也是他的天；但是唯獨只有這一次，他沒有聽他太太的話，跑出來選新北市市長。他太太說，「如果我們新北市29區的婦女會朋友都不支持你，那你就不要回來了」。李四川懇託大家給他一點鼓勵，增加一點信心。現場立即響起滿滿的掌聲，為李四川加油打氣。李四川強調，未來不是一個人單打獨鬥，而是全體團隊與市民一起打拚，只要婦女姐妹成為後盾，新北一定會越來越好。他也呼籲支持者全力支持市長與議員候選人，讓國民黨在新北持續突破成長。