美以空襲伊朗、德黑蘭展開報復行動後，中東多國空域相繼關閉，全球航班大亂。新加坡樟宜機場週末湧現大量滯留旅客，有人身上僅剩12美元，有人抱著年幼孩子苦等轉機，突如其來的地緣政治衝擊，讓無數返家旅程瞬間喊停。綜合外國媒體報導，其中一對烏克蘭夫妻原本結束越南旅遊行程，2月28日飛抵新加坡，準備搭乘卡達航空經多哈返國，卻因卡達關閉空域而滯留機場三天兩夜。根據《新明日報》報導，兩人身上僅剩10歐元（約新台幣384元），沒有信用卡、旅遊保險也已過期，只能帶著行李在航廈過夜。卡達航空3月1日提供餐券供應兩餐，並安排3月3日凌晨免費航班離境，他們最後一晚則靠從越南買的水果與巧克力充飢。卡達航空證實，在卡達領空關閉後已全面暫停航班。樟宜機場集團表示，2月28日至3月7日期間，共有32班自新加坡出發的航班取消，受影響目的地包括阿布達比、巴林、多哈、杜拜與吉達。《海峽時報》指出，大批旅客擠在第一航廈阿聯酋航空櫃檯前詢問最新安排。一名41歲男乘客原訂週一晚間飛往多哈，再經西班牙轉機至秘魯，如今行程全亂，只盼能盡快回家。另有29歲德國女子從曼谷飛抵新加坡，原計畫經多哈返回漢堡，卻被迫滯留；一名44歲德國男子與妻子自越南返程，也正為3月6日的航班能否成行而焦急打聽。更令人心疼的是，一名30歲菲律賓母親帶著22個月大的女兒自馬尼拉出發，原擬搭乘阿提哈德航空經阿布達比轉機至瑞士與丈夫團聚，卻在3月1日抵達登機口時得知航班取消。航空公司提供24小時住宿，但她最終只能改道台北、米蘭，再轉往蘇黎世，返家路程大幅拉長。面對局勢升溫，新加坡外交部已建議國人暫緩前往中東地區，並鼓勵旅客透過官方系統完成電子登記，以便緊急情況下聯繫。隨著中東衝突未見緩解跡象，航空網絡何時恢復正常仍是未知數，對於滯留各地的旅客而言，這場考驗耐心與應變能力的「超長轉機」，恐怕還沒有終點。