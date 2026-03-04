我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林襄為中華隊啦啦隊「CT Amaze」之一，將站上東京巨蛋舞台為球員應援。（圖／翻攝自林襄臉書）

世界棒球經典賽（WBC）本週在東京巨蛋點燃戰火，中華隊整裝待發前進國際舞台，啦啦隊陣容也成為外界關注焦點，日前官方公布CT AMAZE啦啦隊名單，超人氣味全龍女神林襄也在榜上，對於本次前往東京巨蛋、站到應援台上為中華隊應援，她坦言：「我們的任務，就是陪中華隊走到最後一刻。」林襄回憶，上一次踏進東京巨蛋，是以球迷身分觀戰12強賽事：「那時候很單純、很熱血，全心全意為中華隊吶喊，感受比賽帶來的震撼與感動。」她透露當時心裡更多的是第一次站上國際賽舞台的緊張與悸動。這回林襄將以啦啦隊身分站上應援台，角色轉換也讓心境更加成熟篤定，「那種責任感完全不同。希望能把全場球迷的情緒凝聚在一起，陪著中華英雄們一起撐到最後。」她直言，經歷過國際賽的洗禮後，更清楚壓力有多真實，也更懂得全場齊聲為台灣吶喊的感動有多難得，「這次想把那份感動再放大。」談到本屆賽事應援區域調整，林襄也坦承多少會感到挑戰，「這是我第一次在東京巨蛋的應援台應援，不像平常熟悉的球場，對我來說是全新的體驗。」為此，她事前做足準備，包括了解場地配置、模擬站位，讓自己在腦中先有畫面，「只要準備夠完整，上場就不會慌。到當天，就是專注把動作、節奏和情緒顧好，帶著全場球迷一起不留遺憾地為中華隊加油。」至於體力分配，林襄則笑說不成問題，「春訓開始，加上熱身賽前就有提前預熱，所以體力部分不擔心。」她語氣堅定表示，啦啦隊的任務很簡單也很重要「陪著中華英雄們一起撐到最後」，隨著經典賽即將開打，林襄在東京巨蛋的燈光下，和全場球迷一同賣力應援，為中華隊寫下屬於台灣的榮耀篇章。