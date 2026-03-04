我是廣告 請繼續往下閱讀

▲資料來源：北市府、勞動部 圖／Google Notebook LM生成

台北市長蔣萬安日前宣布，北市3月1日將率先全國推動「育兒減少工時計畫」，當被問到是否跟進，勞動部長洪申翰今（4）日回應，勞動部過去並非沒有評估過育兒減少工時，但面對員工減薪、企業人力調度及其他員工不公平感，若配套無法克服，就不容易擴張，難以變成「制度性協助」，而是「象徵性試辦」。蔣萬安宣布，3月1日起率先全國推動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，每日可少1小時工時，減少的工資由市府8成補助。當被問到中央是否評估要跟進北市？洪申翰說，北市府提出政策初衷，勞動部可以同意，但實際上能否推動涉及到配套是否完備。他表示，勞動部並非沒有評估、研究過育兒減少工時政策，「並非北市提出以後，而是在之前其實做很蠻多評估跟討論。」但是該政策推動實際上面臨「常態性減少工時」，必須一次處理員工薪資補貼、企業人力調度，以及對於必須遞補工作其他同事的不公平感，如果配套沒處理好，政策就很難變成「制度性協助」，反而會變成「象徵性試辦」，認為育兒需求相當多元，包括經濟幫助、一日留停，以及企業托育，可以進一步討論。然而，即便洪申翰認為，「育兒減少工時」存在既有困境，也缺乏配套，但《性別平等工作法》第19條規定，「受僱於僱用30人以上雇主受僱者，為撫育未滿3歲子女，得向雇主請求為下列二款事項之一，包括『每天減少工作時間1小時；減少之工作時間，不得請求報酬』，以及『調整工作時間』。」中央政府也存在「育兒減少工時」規範，若比較與北市府方案，北市府適用12歲以下孩童，且父母減少工作時間1小時可由北市府補足8成薪資；相較之下，勞動部僅有針對未滿3歲子女，且減少工作時間1小時，不得請求報酬，兩者存在一定差異。對此，洪申翰回應，「我覺得育兒政策不是靠比較」，覺得育兒政策是靠合作、互補，也同意北市府願意做一些嘗試，但還是認為相關配套要更充足，接下來會找勞工、企業、人資及NGO來商討相關政策要怎麼更好去落實。