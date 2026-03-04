我是廣告 請繼續往下閱讀

愛畫畫的綺綺有繪本夢！10歲不敵病魔離開人世

▲綺綺相當有畫畫天分，很會畫可愛的恐龍，還有著想要創作繪本的夢想。 （圖／施景中臉書）

▲綺綺生前留下的恐龍畫作，後來被整理成「綺綺的恐龍綺想世界」的LINE貼圖。（圖／翻攝LINE）

綺綺走了故事未完！家人都夢見綺綺：會回來找你們

▲「綺綺的恐龍綺想世界」LINE貼圖時至今日都還有許多人持續使用。（圖／翻攝LINE）

綺綺作品一覽

患有先天性心臟病的「恐龍女孩」綺綺，歷經多次手術，仍在2018年僅10歲時不敵病魔過世，在當年引發全台關注。不過，她留下的溫暖，至今仍持續溫暖著許多人。今年3月2日是綺綺的18歲冥誕，台大婦產科名醫施景中也回憶起與綺綺家人的過往對談，不禁感嘆直呼：施景中寫道，「18歲生日，你在做什麼呢？」或許是和同學喝啤酒慶生、與爸媽出國旅行，又或者收到長輩送的貴重禮物。他提到，幾天前綺綺的媽媽收到小兒科醫師寄來的紀念品，綺綺的爸爸也吃了別人請的蛋糕，這些巧合讓他們驀然想起，3月2日正是綺綺的18歲生日，「」。他回憶，綺綺約在5歲時再次接受第二次心臟手術，熱愛恐龍的她哭著對媽媽說：「媽媽，我一定可以的，我會像恐龍一樣勇敢的。」即使淚流滿面，仍勇敢、堅強地面對手術。10歲那年，綺綺接受最後一階段的手術，「只要這一關過了，她的心臟就會和正常人一樣了」，沒想到手術雖然完成，她卻再也沒有醒來，於2018年病逝。綺綺的故事感動無數網友，她生前留下的恐龍畫作，後來被整理成的LINE貼圖，上架後引發熱烈迴響，當時創下約1500萬元銷售額，而總計522萬元收益，依家屬心願施景中發文表示，3月2日是綺綺的生日，而前一天他正好有事要到林口，想起多年前的約定，便與綺綺爸媽相約，到家中看看姊弟倆。綺綺媽媽分享，綺綺過世後曾託夢給她，說自己會再回來，不久後她便發現懷上了弟弟。臨近生產前，媽媽又夢見綺綺背著書包，對她說：「我要回來了。」沒多久，媽媽果然開始陣痛，進產房生產。弟弟出生後，家人便再也沒有夢過綺綺，「」。綺綺一家人也有共識，不會把弟弟當作另一個綺綺，「甚至不會跟他提起任何關於上一輩子的事情，一句都不說」。施景中也形容姊弟倆都相當調皮，「十八歲的妳，我見到了，也像是未曾見過。祝福妳平安、幸福地長大。」不少網友也感性表示，至今手機裡仍留著綺綺的可愛貼圖，「當年第一次儲值LINE就是為了買綺綺的恐龍貼圖」、「我到現在還在用」、「線條簡單卻很有生命力」、「第一次買貼圖就是她的，還轉送給親友，順便告訴他們，有個很勇敢的小女孩，叫做綺綺」。