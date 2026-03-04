我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹某國小2024年發生一起校園衝撞意外！一名六年級學生上課鐘響時，不慎在中庭撞倒一名學童，導致對方頭部骨裂並引發腦出血，緊急進行開顱手術，受傷學童家長因孩子術後留下無法長髮的永久傷痕，向對方求償醫療費及精神慰撫金百萬元，但法院審酌案發地點及雙方奔跑疏失，判定受傷的學童也須自負兩成責任，最終判決六年級學生與其父母須連帶賠償約28萬。判決指出，2024年11月19日下課時，學童小洋（化名）在教室外中庭，被同校六年級學生小武（化名）大力撞倒，雖經冰敷處理，隔日卻因頭骨裂縫及腦出血緊急開顱。對此，小洋家長除了討醫療、交通費外，考量孩子術後留下無法長出頭髮的永久性傷痕，承受巨大痛苦，索賠醫療交通費及60萬元慰撫金，父母亦各求償20萬元。對此，小武家長主張雙方奔跑皆有責任，且傷者恢復良好，認為求償金額過高。法院審酌，小武當時身為國小高年級生，已具備相當的識別能力，在人多的中庭奔跑卻未注意他人安全，應負過失責任，其父母也須負起連帶賠償義務。但考量事發地點為低年級活動區，且受傷的小洋在鐘響後同樣加速奔跑、未注意前方狀況，亦須負擔部分責任，因此法院最終裁定雙方過失比例為被告八成、原告兩成。至於賠償金認定上，法院核准全額醫療與交通費，但考量開顱手術後的小洋已恢復就學，將60萬元慰撫金酌減為30萬元；另因傷勢未達情節重大，駁回其父母的精神賠償請求。最終判決小武及其父母應賠償受傷學童234000元、其父49149元。